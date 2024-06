Vivo V40 Pro: all’orizzonte lo smartphone di fascia alta

Il nuovo Vivo V40 Pro punta a conquistare la fascia alta del mercato con un display AMOLED a 120 Hz e tripla fotocamera posteriore da 50M

Vivo starebbe preparando l’arrivo in Europa e Regno Unito di un nuovo smartphone di fascia alta, il V40 Pro. Questo dispositivo è stato recentemente individuato nel database di certificazione NBTC della Thailandia, suggerendo una commercializzazione imminente in quel paese.

Inoltre, la sua comparsa sul sito web dell’operatore telefonico britannico EE fa presagire un lancio anche in Europa e Regno Unito. Secondo indiscrezioni, il V40 Pro potrebbe rivelarsi un rebrand dell’S19 Pro, smartphone presentato in Cina lo scorso mese.

Vivo V40 Pro: caratteristiche

Analizzando i possibili scenari, il V40 Pro potrebbe vantare un display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit e risoluzione di 1260×2800 pixel. Il comparto fotografico potrebbe essere costituito da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50MP e un sensore ultrawide da 8MP. Frontalmente, potrebbe essere presente una fotocamera selfie da 50MP con autofocus.

L’autonomia potrebbe essere garantita da una batteria da 5.500mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da ben 80W. A governare le prestazioni potrebbe esserci il potente processore MediaTek Dimensity 9200+, affiancato da 8GB, 12GB o addirittura 16GB di RAM e da 256GB o 512GB di storage.

Conclusioni

Il sistema operativo, naturalmente, dovrebbe essere l’ultima versione di Android, ovvero la 14, personalizzata con l’interfaccia Funtouch OS 14 di Vivo. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda per scoprire se queste indiscrezioni troveranno riscontro nella realtà e per conoscere con esattezza data di lancio, prezzo e specifiche tecniche complete.

