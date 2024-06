Avowed: leak accidentale della data di uscita?

Il gioco di ruolo in prima persona ci grazia con una possibile data di uscita: che il leak di Avowed sia effettivamente attendibile?

Siccome in questo caso più che di leak dovremmo parlare di autogol, la risposta alla domanda qui sopra è probabilmente affermativa: sì, Avowed ha una data di uscita. Gli aggettivi per descriverla sono “papabile”, “possibile” e utilizzi similari di avvocatese, ma a meno che l’insicurezza con cui il sito di Obsidian ha frettolosamente rimosso l’informazione dal post della direttrice Carrie Patel sia da imputare a dubbi veri e propri, “sappiamo” quando uscirà il gioco. Forse il motivo è da imputare ad eventuali singhiozzi nelle comunicazioni interne, o alla scelta di spostare le date qua e là da parte di Microsoft stessa. Sia come sia, il tassello mancante del fenomenale Xbox Games Showcase potrebbe già essere noto.

Avowed’s Release Date Revealed, Then Removed On Obsidian’s Bloghttps://t.co/LDlpuCO6vq — gameranx (@gameranx) June 10, 2024

La data di uscita forse è qui, Avowed si sbottona con un leak

Ad ogni modo, il leak accidentale di Avowed “fissa” come data di uscita il 12 novembre 2024. Se il giorno e il mese fossero attendibili, il panorama di Xbox potrebbe rivelarsi più affollato del previsto sia per il backlog dei fan del gigante di giada che, soprattutto, per i loro portafogli. Pure contando le molte differenze tra i vari giochi, il lancio solo su PC e Xbox potrebbe portare le vendite di ognuno a sgomitare con i suoi “colleghi” per ottenere tempo, attenzioni e, possibilmente, pecunia da ciascun giocatore in verde. A meno che, ovviamente, la segretezza delle date sia più semplicemente dovuta a motivi di marketing, per incanalare le attenzioni da dedicare al gioco verso un evento più consono.

