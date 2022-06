Quali caratteristiche deve avere uno zaino porta PC?

Lo zaino porta PC è diventato uno status symbol, soprattutto da quando il lavoro è diventato smart e i cosiddetti “nomadi digitali” si sono diffusi a macchia d’olio in tutto il Paese

Uno dei tratti distintivi di chi lavora in questa modalità è proprio lo zaino porta PC, un accessorio fondamentale per spostarsi in libertà, dirigersi a lavoro o viaggiare portando con noi, in totale sicurezza, il nostro computer. Se sei in procinto di acquistarne uno nuovo e vuoi capire come orientarti per individuare il miglior compromesso tra qualità ed estetica, sei nel posto giusto. Oggi analizzeremo le caratteristiche ideali di un ottimo zaino porta PC senza rinunciare, ovviamente, al gusto estetico.

Sicurezza per il PC e per i tuoi effetti personali

Il primo fattore da valutare è la presenza di caratteristiche di sicurezza, ovvero utili a proteggere tutto ciò che c’è all’interno dello zaino. PC, smartphone, cuffie, alimentatore ma anche agenda, documenti, chiavi e così via sono tutti elementi a rischio, soprattutto quando viaggiamo passando per stazioni ed aeroporti.

Ecco perché ti suggeriamo di valutare sempre la presenza di tessuti impermeabili, che non facciano passare neanche una goccia di pioggia e che, esternamente, siano caratterizzati da tasche e taschine segrete. La presenza di inserti nascosti rende più difficile, per i malintenzionati, rubare portafogli o beni costosi come lo smartphone. Il tessuto impermeabile, invece, protegge tutto il contenuto dello zaino a qualsiasi condizione climatica.

Inserti anti-urto

All’interno dello zaino porta PC ideale devono essere presenti una serie di inserti anti-urto per attutire tutti i movimenti che derivano dal trasporto in spalla. Questi servono a proteggere le componenti più sensibili dei tuoi device, come lo schermo del PC o l’obiettivo della fotocamera.

È importante scegliere gli zaini proprio in base alla qualità di questi elementi di protezione che, tuttavia, hanno misure differenti. La grandezza degli scomparti per PC portatili è sempre espressa in pollici, proprio come la grandezza dello schermo del nostro laptop.

Ecco perché quando ti accingerai ad acquistare un nuovo zaino porta PC non devi per forza avere il tuo computer con te per capire se c’è abbastanza spazio per infilarcelo dentro. Ti basterà confrontare i pollici dello schermo del PC con quelli della capienza dello zaino e il gioco è fatto.

Corretta distribuzione del peso

L’ultimo fattore da valutare quando acquistiamo uno zaino porta PC è la forma in correlazione alla distribuzione del peso. Ci sono zaini di tante forme e dimensioni per cui la scelta può ricadere su quelli che, esteticamente e funzionalmente, risultano più idonei al nostro stile di vita.

Se camminiamo molto e trascorriamo tante ore in piedi servirà uno zaino ergonomico, pensato per non affaticare i muscoli dorsali durante l’attività. Al contrario chi ha una vita più statica troverà più affinità con zaini disposti di ganci per appenderli o con piedini di stabilità sulla base. Infine, quando osserveremo l’estetica, suggeriamo di soffermarci anche sulla qualità di chiusure, tessuti e zip e di optare per i modelli che integrino al meglio tutte le caratteristiche analizzate, in un compromesso ideale tra estetica, funzionalità e prezzo.