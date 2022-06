TEAMGROUP presenta la prima DDR5-5600 industriale

TEAMGROUP ha annunciato la sua prima DDR5-5600 industriale ad alte prestazioni

In risposta all’evoluzione delle specifiche della piattaforma di memoria DDR5 industriale, il marchio di memoria globale TEAMGROUP ha utilizzato le sue eccezionali capacità di ricerca e sviluppo per sviluppare i suoi nuovi moduli di memoria. Infatti, ha lanciato i primi moduli di memoria U-DIMM, SO-DIMM, ECC-DIMM e R-DIMM DDR5 industriali con un clock di 5.600 MHz velocità, a 1,1 V. Ci si aspetta che soddisfino le diverse esigenze delle piattaforme di nuova generazione, Intel Raptor Lake e AMD Raphael-X. Con specifiche ad alte prestazioni in linea con gli standard JEDEC, accelerando lo sviluppo di applicazioni industriali di fascia alta.

Dettagli tecnici della prima DDR5-5600 industriale

TEAMGROUP (qui per maggiori info) da anni fa passi da gigante nel mercato industriale e si concentra sulle applicazioni di memoria DDR5. L’azienda in precedenza aveva sviluppato una gamma completa di moduli DDR5 da 4.800 MHz e ora, grazie alla sua ricerca e sviluppo leader del settore, TEAMGROUP ha aumentato con successo le frequenze della sua linea di prodotti DDR5 a 5.600 MHz. Per una maggiore sicurezza nelle applicazioni industriali, è stata adottata anche una funzione di protezione da scrittura SPD. Questa, impedisce le modifiche ai parametri SPD causati da interferenze anomale. Con questi miglioramenti, il rischio di spegnimento è notevolmente ridotto e la memoria è in grado di funzionare con prestazioni e stabilità sostanzialmente migliorate.

Inoltre, TEAMGROUP ha annunciato il primo “Modulo di memoria DDR5 Industrial Smart Alert”, che combina effetti di luce RGB e un sistema sonoro di avviso per applicazioni industriali. Può regolare i parametri di temperatura in base alle diverse esigenze ambientali degli utenti di apparecchiature industriali. Ma consente anche agli utenti di tenere traccia delle apparecchiature e dello stato operativo con effetti audio e luminosi forniti dal suo sistema di rilevamento intelligente. Questo con tre modalità di illuminazione RGB: Avviso, Notifica e Promemoria. Queste nuove funzionalità sono il sistema di supporto ideale per la nuova generazione di apparecchiature e applicazioni per la produzione industriale automatizzata.

T.R.U.S.T. tecnologie

La memoria industriale DDR5 di TEAMGROUP utilizza T.R.U.S.T. tecnologie. La sigla sta per Temperature, Robust, Unique, Smart e Trust e rappresentano le caratteristiche innovative che consentono alla memoria di TEAMGROUP di soddisfare pienamente le esigenze di applicazioni industriali sempre più diverse. Come, ad esempio, AIoT, 5G ed edge computing. TEAMGROUP si impegna a fornire prestazioni migliorate e caratteristiche diverse offrendo una varietà di prodotti con stabilità e affidabilità eccellenti. Con l’ambiente tecnologico globale e il cambiamento del mercato, TEAMGROUP soddisferà le esigenze dei consumatori rilasciando soluzioni di stoccaggio industriale più innovative e all’avanguardia.

