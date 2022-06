The Last of Us Part 1: svelate dimensioni e feature di DualSense

Un gioco dalle già ragguardevoli dimensioni si fa ancora più grande grazie anche a DualSense: ecco le ultime novità di The Last of Us Part 1

La micologica apocalisse zombi di Sony si è rivelata ben presto essere una delle galline dalle uova (marce) d’oro di Sony, e The Last of Us Part 1 ce lo ha dimostrato già all’annuncio: ora, dopo circa un anno di leak e speculazioni, ora abbiamo non solo una finestra di lancio, ma anche informazioni sulle dimensioni e sulle feature di DualSense. In quanto alla disponibilità del gioco, l’attesa sarà breve. Il lancio è previsto infatti in autunno. Tuttavia, i dettagli nel cui merito il gioco ci ha lasciato in uno stato di salivazione stanno già arrivando, e il mondo in rovina di Naughty Dog si prospetta spazioso in ogni senso.

I primi dettagli sugli ultimi di noi: dimensioni e feature di The Last of Us Part 1

Sarete curiosi sul controller, ma siccome la gestione dello spazio è importante ci soffermeremo sulle dimensioni di The Last of Us Part 1. Stando alla pagina ufficiale del gioco, dovremo liberare 79 GB di spazio sulla nostra memoria interna. Si tratta più o meno di uno standard comune per qualunque produzione tripla A, ma rispetto alla controparte PS4 (The Last of Us Remastered), il salto non è da poco. Si parla infatti di un remake di un titolo che, “l’ultima volta”, pesava meno di 50 GB. Naturalmente, parte dei dati di gioco è interamente dedicata al nuovo DualSense di casa Sony.

La pagina in questione ci parla anche dell’utilizzo che Naughty Dog intende fare anche delle feature innovative vantate dal controller, nello specifico il feedback aptico e i grilletti adattivi. Stando alle informazioni rilasciate, il gioco “supporta il feedback aptico per ogni arma e per gli effetti ambientali come la sensazione dell’acqua piovana”. I grilletti si adatteranno a “tutte” le armi, “compreso il revolver di Joel e l’arco di Ellie”. Potremo (letteralmente) toccare il tutto con mano quando il gioco uscirà (non a poco) su PS5 il 2 settembre. Se poi ci concediamo un po’ di ulteriore attesa, più avanti il titolo uscirà anche su PC.

