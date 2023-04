REDMAGIC: il 4K Gaming Monitor disponibile al preordine

REDMAGIC ha annunciato oggi la disponibilità al preordine del nuovo 4K Gaming Monitor. Scopriamo tutti i dettagli di questo nuovissimo display

REDMAGIC è la sezione dedicata al gaming di Nubia, nata ormai da ben sei anni nel 2017. REDMAGIC è passata alla storia come la prima società ad aver inserito delle ventole di raffreddamento all’interno degli smartphone, così da poter garantire un dispositivo abbastanza fresco anche dopo ore di utilizzo. Tuttavia oggi non parleremo di dispositivi mobili, bensì di hardware. Andiamo a conoscere da vicino il nuovissimo REDMAGIC 4K Gaming Monitor, il display pensato per giocare al massimo delle prestazioni con una grafica dettagliatissima.

Tutto quello che dovete sapere sul nuovo REDMAGIC 4K Gaming Monitor adesso in preordine

Il monitor offre ai giocatori un livello eccezionale di prestazioni, reattività e chiarezza con oltre 2000 mini-LED che offrono un rapporto di contrasto completo di 1.000.000:1. Dotato di una straordinaria risoluzione di 3840 x 2160 UHD, fornisce un UHD 4K realistico in modo che i giocatori professionisti possano godersi appieno ogni vittoria. In entrambi i giochi FPS e MOBA offre ai giocatori un’esperienza di gioco nitida e reattiva con una frequenza di aggiornamento ultraveloce fino a 160 Hz e un input lag quasi nullo.

Offre colori vivaci per un’esperienza di gioco eccezionale dalla modalità orizzontale a quella verticale. Lo schermo può infatti essere ruotato di 90° in senso orario o antiorario. Da qualsiasi posizione, il display dà vita anche ai più piccoli dettagli, mentre il supporto per monitor altamente flessibile offre un’immersione completa nel mondo del gioco da più angolazioni di visione. Caratterizzato da un design minimalista, il monitor integra qualsiasi configurazione di gioco con il suo supporto regolabile che consente ai giocatori di regolare l’angolazione e l’altezza dello schermo in base alle proprie preferenze.

Le sei porte consentono ai giocatori di collegare i dispositivi in modo rapido e semplice. Fra queste troviamo incluse anche due HDMI 2.1 compatibili con FreeSync e G-Sync. Il monitor da gioco 4K ha anche un DisplayPort 1.4, una USB type-C, due USB type-A e un jack per auricolari. I giocatori possono anche organizzare la propria area di gioco con il supporto multifunzionale, in grado di gestire PC e console di gioco e persino caricare dispositivi di tipo C.

Insomma, stiamo parlando di un monitor veramente completo che saprà regalare ottime prestazioni a tutti i suoi utenti. Come detto a inizio articolo, questo prodotto si trova in preordine e sarà acquistabile dal 6 aprile sul sito ufficiale, a partire dal Nord America. Non sappiamo quanto ci vorrà prima che risulti disponibile anche in Europa. Il prezzo invece si attesta intorno agli 869 $. Cosa ne pensate di questo monitor? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!