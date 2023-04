Nintendo Systems: nasce la nuova società di DeNA e della Grande N

Il Colosso di Kyoto e DeNA uniscono le forze: Nintendo Systems si occuperà di infrastrutture e servizi agendo come costola dell’azienda

Seguendo l’annuncio effettuato lo scorso novembre, la compagnia kyotense e gli sviluppatori per dispositivi smart DeNA hanno messo l’anello al dito per fondare Nintendo Systems. Questa costola appartiene all’80% al titano dell’intrattenimento e, sempre come da annuncio, ha aperto i battenti a inizio mesi. Il sito aziendale, fresco di apertura, descrive il ruolo come lo “sviluppo ed impiego di sistemi relativi alla parte digitale del business di Nintendo”, nonché nella “creazione di servizi”. Considerando che Shuntaro Furukawa ha parlato (tra le altre cose) di un valore per il servizio online che “sarebbe cresciuto di anno in anno”, non potremmo esserne più felici.

Nintendo Systems è qui, e non è solo di DeNA il pedigree

A capo di Nintendo Systems troviamo un rampollo che guiderà il team di DeNA. Parliamo di Tetsuya Sasaki, che si è unito alla Grande N nel 1995 come sviluppatore per lo studio EAD. I suoi ruoli sono stati di supporto alla programmazione, ma non solo. Ha contribuito a The Legend of Zelda: The Wind Waker, Mario Kart DS, Wii Sports ed Animal Crossing: Wild World, oltre ad occuparsi interamente dei browser internet per Wii U e Nintendo 3DS. La dichiarazione sul sito afferma che la compagnia è “nata ad aprile 2023 e guidata da ingegneri di Nintendo e DeNA per creare un sistema con cui facilitare l’accesso dei nostri clienti all’intrattenimento.”

A rendere questa notizia ancora più promettente sono le altre dichiarazioni. “Tra le innovazioni numerose nel mondo della tecnologia, pur avvalorando originalità e flessibilità, il nostro team opera in sinergia nel discutere l’approccio corale con cui raggiungere grandi risultati. […] Internet si evolve con ritmi sconvolgenti e diventa sempre più complesso. In questo contesto, dopo sette anni di fiducia reciproca l’originalità di Nintendo sposa il know-how tecnologico di DeNA.” Quest’ultimo si è visto su dispositivi smart con Mario Kart Tour, Animal Crossing: Pocket Camp, Miitomo, Fire Emblem Heroes ed altri ancora.

Ora sta a voi dirci la vostra: è questa la marcia in più che le infrastrutture di Nintendo Switch Online attendevano? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.