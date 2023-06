La NVIDIA GeForce RTX 4060 è ora disponibile all’acquisto. È ora disponibile un nuovo Game Ready driver e ancora più giochi potenziati dal DLSS

NVIDIA annuncia oggi la disponibilità della nuova GeForce RTX 4060 presso i principali rivenditori e negozi, a partire da 335,00 Euro. Inoltre è stato annunciato il nuovo Game Ready Driver per la GeForce RTX 4060.

In aggiunta, NVIDIA annuncia che Stranded: Alien Dawn e TIMEBREAKER, sono ora disponibili con il supporto del DLSS.

GeForce RTX 4060 di NVIDIA ora disponibile

NVIDIA ha lanciato nel mese di maggio la GeForce RTX 4060, oggi in vendita a partire da 335 Euro. Per tutti coloro che giocano con GPU di precedenti generazioni, l’architettura Ada Lovelace di NVIDIA, cuore pulsante della GeForce RTX 4060, offre uno straordinario salto in avanti. Sia in termini di prestazioni in gaming, moltiplicate grazie al DLSS 3 potenziato dall’IA, sia in tutte le app creative.

Inoltre, grazie all’efficienza dell’architettura Ada Lovelace, il consumo di energia è sensibilmente ridotto; ma non solo, la scheda grafica è più silenziosa e fresca e le ventole funzionano a velocità più bassa o addirittura al minimo. Le menti più creative apprezzeranno anche l’NV Encoder di ottava generazione con supporto AV1.

Game Ready Driver per la GeForce RTX 4060 e nuovi giochi DLSS

L’ultimo driver di casa NVIDIA è Game Ready per tutte le GeForce RTX 4060, il nuovo membro della famiglia GeForce RTX Serie 40. Inoltre, l’entusiasmo legato alla tecnologia DLSS continua a crescere, con l’aggiunta di un paio di nuovi titoli disponibili con il moltiplicatore di prestazioni basato sull’intelligenza artificiale di NVIDIA:

Stranded: Alien Dawn (disponibile ora con DLSS 2)

(disponibile ora con DLSS 2) TIME BREAKER (disponibile ora con DLSS 2 e ray-tracing)

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti. Ciò perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop; così da ottenere il massimo delle prestazioni e dell’affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build, di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa NVIDIA ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).