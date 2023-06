Altre brutte notizie dal mondo delle serie tv, Grease: Rise of the Pink Ladies è stato cancellato da Paramount +. Ecco tutti i dettagli

L’inarrestabile e crudele industria delle serie tv continua a mietere vittime. L’ultima, in ordine di tempo, è stata Grease: Rise of the Pink Ladies, serie prequel del famosissimo film Grease, del 1978. La serie, creata da Annabel Oakes ed uscita nell’aprile del 2023, si fermerà dunque ad una sola stagione, da dieci episodi. Dovremmo quindi salutare quelle atmosfere anni ’50 che per un attimo ci hanno riportato a rivivere quel mondo popolato, anche da Danny Zuko e Sandy Olsson. Ma quali sono stati i motivi di questa cancellazione? Scopriamolo.

I motivi della cancellazione | Grease: Rise of the Pink Ladies cancellato!

Probabilmente già vi sarete fatti un’idea del perché questa serie non avrà mai un seguito e sicuramente molti di voi ci avranno preso in pieno: problemi economici! A seguito di questa notizia, Annabel Oakes, creatrice della serie, non è stata a guardare, ma ha commentato sui social la decisione, confessando che purtroppo era tutto vero. Ma non è tutto, perché le brutte notizie non sono finite. Se il mancato rinnovo della serie vi ha lasciato l’amaro in bocca, forse non vorreste sapere che presto anche la prima stagione sarà completamente rimossa dalla piattaforma streaming di Paramount+. Ecco il commento della creatrice:

In una mossa particolarmente brutale, verrà anche rimosso da @paramountplus la prossima settimana e, a meno che non trovi una nuova casa, non sarai più in grado di guardarla da nessuna parte. Il cast, i miei partner creativi e io siamo tutti devastati dalla completa cancellazione del nostro show.

Recuperatela in fretta

Inutile dire, dopo questa notizia, che se siete interessati a recuperare questa serie, dovrete farlo il più presto possibile, prima che essa scompaia dalla piattaforma, senza che nessuno se ne occupi. Non vi resta che correre a recuperare questo prequel, che vi porterà dritti nel 1954, quando quattro ragazze emarginate, Jane (Marisa Davila), Olivia (Cheynne Isabel Wells), Cynthia (Ari Notartomaso) e Nancy (Tricia Fukuhara) decidono di unirsi per cambiare la cultura della loro scuola, il Liceo Ryddell. Non vi resta che correre su Paramount+ a guardarla!

