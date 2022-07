Huawei: disponibili i laptop MateBook 16s e MateBook D 16

I nuovi laptop HUAWEI MateBook 16s e HUAWEI MateBook D 16 da oggi sono disponibili su Huawei Store, questi e tanti altri device Huawei sono in promozione fino al 21 luglio in occasione della Crazy Week con offerte pazzesche

I nuovi laptop della serie MateBook dedicati allo Smart Office, i modelli MateBook 16s e MateBook D 16 e annunciati il 29 giugno, sono da oggi disponibili in Italia sull’e-commerce Huawei Store e fino al 21 luglio sono acquistabili a un prezzo speciale attivo in occasione della Crazy Week di Huawei.

HUAWEI MateBook 16s con processore i7-12700H è acquistabile a 1.699,00 euro con in regalo un coupon da 50,00 euro e, aggiungendo soli 1,99 euro in più, il monitor HUAWEI Mateview.

HUAWEI MateBook D 16 nella versione con processore i7-12700H (16GB + 512GB) di 12a generazione è disponibile a 1.099,00 euro anziché 1.299,00 euro. Mentre la versione con processore i5-12450H (16GB + 512GB) di 12a generazione a 999,00 euro; inoltre, con 1,99 euro in più si potranno ottenere fantastici regali tra MatePad 11(Wi-Fi 6GB+64GB), Mouse Swift, HUAWEI Display 23.8’’ e MateView GT 27’’.

MateBook 16s: il laptop pensato per il lavoro ibrido

Il più potente laptop della linea MateBook con processore Intel Core di 12a generazione con 14 core e 20 thread combina alte prestazioni, ampio display e design sottile e leggero per facilitare il lavoro di ogni professionista. Dotato di uno schermo da 16 pollici con display HD e risoluzione 2520 x 1680, gamma cromatica 100% sRGB, rapporto di contrasto di 1500:1, 189 PPI e una luminosità da 300nits per una esperienza visiva più coinvolgente, una maggiore produttività e una resa dei dettagli più definita.

Ideale per graphic designer, foto e video editor, così come per i gamers, MateBook 16s sarà utile per svolgere attività grafiche in maniera facile e senza intoppi grazie a Intel Iris Xe Graphics in grado di fornire eccellenti capacità di elaborazione grafica. Come il modello D16, anche MateBook 16s è dotato di soluzioni per la Smart Conference con AI Sound e AI Camera pensate per facilitare la partecipazione a meeting e riunioni ovunque e in qualunque momento, sia in termini audio sia video.

L’algoritmo AI per la riduzione dei rumori, una delle tecnologie proprie di AI Sound, può ridurre il rumore di sottofondo in chiamata quando Sound TrueVoice è attivo, mentre Personal Voice Enhancement aiuta ad ascoltare la voce dell’interlocutore. Inoltre, Sound TrueHD consente di catturare i dettagli della voce in maniera chiara e forte.

MateBook D 16: il laptop perfetto per il lavoro e lo studio

Il nuovo laptop non solo offre le caratteristiche della serie MateBook in termini di estetica, innovazione ed esperienza smart, ma apporta anche numerosi miglioramenti, tra cui il nuovissimo display da 16 pollici HUAWEI FullView con un rapporto schermo-corpo del 90% e un innovativo aspect ratio 16:10, il processore Intel Core Serie H di 12a generazione ad alte prestazioni e un’esperienza di collaborazione cross-device.

il corpo leggero da 1,7 kg e lo spessore di 18,4 mm come punto di differenziazione dal 16s Il nuovo HUAWEI MateBook D 16 è il compagno perfetto per il lavoro ibrido e per dare vita al proprio talento creativo per una maggiore produttività quando si lavora con pagine web, grafici, dati e documenti scritti, oltre a un’eccellente esperienza di intrattenimento, anche in movimento.

Con soli 1,7 kg e uno spessore di 18,4 mm, pesa come un laptop da 15,6 pollici ma in più offre funzioni di videoconferenza intelligenti per i professionisti di oggi abituati a lavorare ovunque.

In particolare, la soluzione Smart Conference con AI Sound e AI Camera, favorisce la partecipazione a riunioni sempre e ovunque grazie alla fotocamera cristallina da 1080P AI Camera per videoconferenze; la FollowCam dell’AI Camera regola lo schermo in tempo reale per mantenere l’interlocutore al centro dell’inquadratura e in questo modo, anche se si muove, non ci si distrae mai da ciò che sta dicendo, infine, la funzione Eye Contact utilizza l’intelligenza artificiale per adattarsi alla linea visiva dell’utente per una conversazione più naturale e piacevole.

Crazy Week: offerte pazzesche fino al 21 luglio

Per la durata della Crazy Week ogni 48 ore saranno attivi Flash Sale e sconti fino al 50% su Huawei Store. Da non perdere l’occasione di acquistare in promozione nuovi device come MatePad Paper, il primo tablet E Ink della famiglia MatePad, che permette di vivere un’esperienza di lettura e scrittura come su carta, è disponibile a 499,99 euro.

FreeBuds 4i aggiungendo solo 1,99 euro e gli auricolari TWS di ultima generazione FreeBuds Pro 2 con tecnologia ANC a 199,90 euro con in regalo HUAWEI Band 7, ID case e l’estensione della garanzia di un anno.

PC: la linea MateBook per la produttività

In tema di PC sono in offerta solo su Huawei Store anche:

MateBook D 15 (i3 8GB+256GB) a 449,99 euro anziché 699,00 euro con ben 250,00 euro di sconto

(i3 8GB+256GB) a 449,99 euro anziché 699,00 euro con ben 250,00 euro di sconto MateBook D14 (i5 8GB+512GB) a 569,00 euro anziché 849,00 euro

(i5 8GB+512GB) a 569,00 euro anziché 849,00 euro MateBook 14s (i7 16GB+1TB) a 999,00 euro anziché 1.499,00 euro con un risparmio di 500,00 euro

(i7 16GB+1TB) a 999,00 euro anziché 1.499,00 euro con un risparmio di 500,00 euro MateBook 14 (i5 8+512GB) a 649,00 euro anziché 1.049,00 euro

(i5 8+512GB) a 649,00 euro anziché 1.049,00 euro MateBook X Pro (i7 16GB+512GB) a 999,99 euro anziché 1.699,00 euro

Smartwatch per lo sport, e non solo

Chi è interessato a mantenersi in forma con uno stile di vita sano può scegliere tra diversi modelli di smartwatch, in particolare WATCH GT 3 Pro da 46mm, l’ultimo arrivo della famiglia GT, disponibile nella versione con cinturino in pelle grigia in offerta a 319,90 euro anziché 369,90 euro, e con cinturino in Titanio a 499,90 euro con FreeBuds 4i aggiungendo soli 1,99 euro.

Per chi ama un design più minimalista, Huawei consiglia il nuovo WATCH FIT 2: il modello con cinturino in pelle è acquistabile a 149,90 euro mentre l’elegante versione con cinturino Milanese a 199,90 euro e, con 1,99 euro in più, si possono ottenere anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4i.

Tra i modelli di smartwatch precedenti e già apprezzati dagli utenti Huawei:

HUAWEI WATCH GT3 da 46mm con cinturino in pelle marrone acquistabile a 169,99 euro anziché 269,00

da 46mm con cinturino in pelle marrone acquistabile a 169,99 euro anziché 269,00 HUAWEI WATCH 3 Active a 199,90 euro anziché 369,90 euro.

Musica sempre con te

Gli amanti dell’audio e della musica Huawei propone in sconto gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4 a 79,99 euro anziché 159,00 euro e lo speaker HUAWEI Sound Joy, perfetto per le feste d’estate a 84,90 euro; con 49,90 euro in più si può acquistare il bundle con un secondo speaker, risparmiando così 35,00 euro sull’acquisto totale.

Ecosistema Huawei

HUAWEI P50 Pro , il cameraphone di Huawei top di gamma, è acquistabile con sconto esclusivo di 400,00 euro a 799,99 euro anzichè 1.199,90 euro con Phone case in regalo.

, il cameraphone di Huawei top di gamma, è acquistabile con sconto esclusivo di 400,00 euro a 799,99 euro anzichè 1.199,90 euro con Phone case in regalo. HUAWEI MatePad 11 (64GB WiFi+6GB) con HarmonyOS, il primo tablet Huawei a presentare un display che supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, a 279,90 euro con la Smart Magnetic Keyboard con soli 49,90 euro e la M-Pencil di seconda generazione e 29,90 euro.

(64GB WiFi+6GB) con HarmonyOS, il primo tablet Huawei a presentare un display che supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, a 279,90 euro con la Smart Magnetic Keyboard con soli 49,90 euro e la M-Pencil di seconda generazione e 29,90 euro. I monitor HUAWEI MateView GT 34” Edizione Standard a 379,00 euro con mouse in omaggio e Gaming Mouse Pad aggiungendo solo 19,90 euro e HUAWEI MateView GT 27” a 229,00 euro anziché 399,90 euro.

Ecco alcuni benifici offerti da HUAWEI

Tutti coloro che sceglieranno Huawei Store per i propri acquisti potranno beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. I device saranno infatti consegnati all’utente entro uno o due giorni lavorativi. Oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni Huawei, l’e-commerce del brand permette agli utenti di gestire pagamenti online in totale sicurezza o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi.

Cosa ne pensate di questi nuovi laptop e delle offerte pazzesche in occasione della Crazy Week di HUAWEI? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.