GIGABYTE: AORUS STEALTH 500 vince il CES 2023 Innovation Award

L‘azienda GIGABYTE ha trionfato al CES 2023 Innovation Award con il suo AORUS STEALTH 500. L’esclusivo design stealth per il massimo del computing è disponibile allo stand di GIGABYTE al CES

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, (qui per maggiori info) è produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware. nelle ultime ore, l’azienda ha annunciato con orgoglio che il kit di assemblaggio computer AORUS STEALTH 500 è stato approvato all’unanimità dai giudici del CES con il suo concetto di design innovativo per vincere il CES 2023 Innovation Award. È possibile visitare lo stand GIGABYTE n.9119 presso la LVCC North Hall durante il CES per dare un’occhiata più da vicino all’AORUS STEALTH 500.

Dichiarazioni in merito all’ AORUS STEALTH di GIGABYTE vincitore del CES 2023 Innovation Award

Quando si tratta di costruire un sistema, l’equilibrio tra semplicità, termiche ottimali e facilità di assemblaggio è sempre una delle principali preoccupazioni che hanno concettualizzato il kit di assemblaggio computer AORUS STEALTH 500. Per eliminare il fastidio dell’ingombro dei cavi, degli ostacoli all’installazione e del flusso d’aria ostruito, AORUS STEALTH 500 riposiziona la scheda madre, la scheda grafica e il telaio per una parte anteriore ordinata del case. Questo design ottimizzato semplifica la costruzione del sistema e offre prestazioni estreme senza throttling anche in condizioni di carico elevato. Dal primo lancio in COMPUTEX 2022, AORUS STEALTH 500 ha ottenuto elogi e tributi unanimi dal mercato globale. Il CES Innovation Award 2023 afferma ulteriormente il concetto innovativo di AORUS STEALTH 500,

ha affermato Jackson Hsu, direttore della divisione GIGABYTE Channel Solutions Product Development.

Dettagli sull’all’AORUS STEALTH di GIGABYTE vincitore del CES 2023 Innovation Award

Il CES Innovation Awards è un concorso annuale che premia i prodotti di consumo con un design eccezionale e un’eccellente forza di ricerca e sviluppo. I prodotti con il punteggio più alto vengono selezionati in ciascuna categoria dopo un rigoroso giudizio da parte di professionisti di vari settori, inclusi designer, ingegneri e media. AORUS STEALTH 500 è stato approvato all’unanimità da oltre 80 giudici e ha vinto l’onore del CES 2023 Innovation Award.

AORUS STEALTH 500 ha ottenuto un punteggio elevato in più valutazioni grazie al suo design innovativo con caratteristiche ingegneristiche e merita l’onore

hanno detto i giudici.

Nel processo di sviluppo del prodotto, sfruttare le capacità ingegneristiche per identificare e risolvere le esigenze degli utenti è un punto focale cruciale. Un’innovativa riprogettazione delle schede madri e delle schede grafiche! Così AORUS STEALTH 500 elimina il fastidio dell’ingombro dei cavi e semplifica la costruzione per ottimizzare il flusso d’aria e la dissipazione del calore utilizzando lo chassis AORUS C500G. Gli utenti possono godere di un flusso d’aria superiore e di un raffreddamento ottimale per realizzare una struttura elegante. Grazie al dispositivo di raffreddamento a torre o il dispositivo di raffreddamento a liquido AIO. Il kit di assemblaggio computer AORUS STEALTH 500 sarà presentato allo stand GIGABYTE n.9119 presso la LVCC North Hall.

CES 2023 di Las Vegas

Dal 5 all’8 Gennaio, GIGABYTE sarà al CES 2023 di Las Vegas, sotto il tema “Power of Computing”. Esibendo server HPC e soluzioni di raffreddamento, workstation di livello aziendale, piattaforme di formazione AI, sistemi di veicoli autonomi e next-gen Personal Computer e Laptop. GIGABYTE cerca di mostrare la propria esperienza nel data center e il know-how del settore, per consentire agli utenti, dalle aziende ai privati, di espandere i propri sforzi commerciali e le proprie visioni personali.

E voi? Cosa ne pensate di questo GIGABYTE AORUS STEALTH 500 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).