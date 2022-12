Robert Downey Jr. pronto a tornare nei panni di Iron Man

Indiscrezioni clamorose da oltreoceano: il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man sembrerebbe praticamente certo

Se ne parla da diverso tempo, ma ora la notizia sta rimbalzando all’impazzata: Robert Downey Jr. tornerà nei panni di Iron Man. L’ultima apparizione dell’attore nei panni del celebre eroe, lo sappiamo benissimo, risale al 2019, quando Tony Stark ha salvato l’intero universo grazie al suo sacrificio in Avengers: Endgame. Da quel momento, nonostante il percorso di Iron Man all’interno dell’MCU fosse evidentemente finito, si sono ricorsi continuamente i rumors su un suo eventuale ritorno e ora la notizia sembra trovare parecchi riscontri.

La fonte che ha lanciato con forza la notizia è l’account Twitter MyTimeToShineHello, che molto spesso si è rivelata affidabile. Robert Downey Jr. dovrebbe tornare addirittura in più di un progetto Marvel: una notizia che ha mandato in visibilio ovviamente tutti i fan dell’universo dei supereroi della Casa delle Idee.

Robert Downey Jr.: dove potrebbe tornare come Iron Man

Stando a quanto riportato dal sopracitato account Twitter, l’attore farà sicuramente ritorno in Avengers: Secret Wars, uno dei due mega eventi che chiuderanno la fase sei dell’MCU. Molto probabilmente, però, rivedremo Robert Downey Jr. nei panni dell’amatissimo supereroe anche in un altro film, ovvero Armor Wars, progetto che, nato come una serie, è diventato un film e ruoterà intorno a colonnello James Rhodes, ovvero War Machine. Per l’occasione, potremo vedere un cameo nel suo amico fraterno Tony Stark.

Le notizie, ovviamente, sono da confermare in via ufficiale, ma la fonte, come detto, è molto affidabile e i fan stanno già palesando tutto il proprio entusiasmo per l’eventuale ritorno di Robert Downey Jr. all’interno del Marvel Cinematic Universe. Uno scenario tutto in via di definizione, ma davvero molto promettente.

I prossimi progetti Marvel

Non perdetevi nessuna notizia sui prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe in arrivo nei prossimi anni.

