Cooler Master: presentati i nuovi TD500 Mesh V2 e GEM

Cooler Master ha da poco presentato le nuove versioni dei case TD500 Mesh V2 e il nuovo MasterAccessory GEM. Scopriamoli insieme

Cooler Master, azienda leader mondiale da 30 anni nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni, ha presentato da poco i nuovi TD500 Mesh V2 e MasterAccessory GEM. L’obiettivo è quello di creare una community per individui che osano distinguersi dalla massa e abbracciare la propria identità creativa. Ci saranno riusciti con le nuove personalizzazioni del case TD e con il nuovo accessorio? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Ecco i nuovi TD500 Mesh V2 di Cooler Master

Mantenendo il design tridimensionale della versione originale, TD500 Mesh V2 offre sia funzionalità sia uno stile unico per soddisfare le esigenze di qualsiasi moderno PC Gamer. La caratteristica più interessante della serie TD è il pannello frontale tridimensionale abbinato a ventole ARGB da 120 mm, che crea un effetto di luce che cambia in base all’angolo di visualizzazione.

Il TD500 Mesh V2 non solo preserva questo design unico, ma migliora anche le funzionalità del telaio portando in dote una compatibilità con radiatori più spessi per garantire un’eccezionale prestazione termica. È stata aggiunta la connettività USB 3.2 Gen 2 Type C per velocità di trasferimento fulminee e il coperchio dello scudo dell’alimentatore è riposizionabile in modo che gli utenti possano liberamente decidere se mostrare o meno il proprio alimentatore.

Supporta un massimo di sette ventole da 120 mm e nella parte frontale si possono installare radiatori da 360 mm che garantiscono prestazioni fuori dal comune. In dotazione troviamo inoltre tre ventole RGB che illuminano il pannello frontale fornendo allo stesso tempo un notevole flusso d’aria per raffreddare il sistema.

Il pannello laterale in vetro temperato permette un rapidissimo accesso all’interno del case, senza l’ausilio di attrezzi. Quello superiore è completamente rimovibile per un migliore accesso ai componenti durante l’assemblaggio. La facilità d’uso favorisce anche il montaggio di soluzioni di raffreddamento quali ventole e radiatori. Potete acquistare questi case al prezzo consigliato di 125 €.

Scopriamo il nuovo MasterAccessory GEM di Cooler Master

Si tratta di un accessorio progettato per migliorare le postazioni gaming ed in particolare per l’utilizzo con i case Cooler Master. Viene venduto separatamente dal case TD500 Mesh V2 e consente di organizzare al meglio il proprio sistema, offrendo un comodo supporto per conservare, ma contemporaneamente rendere ben visibili, le proprie periferiche gaming.

GEM presenta un unico braccio con un robusto nucleo in acciaio, che lo rende in grado di reggere fino a 5 volte il suo peso, ovvero fino a 2 chilogrammi di periferiche. È sufficiente montare GEM sulla parete laterale del case per tenere insieme tutte le proprie attrezzature gaming preferite; inoltre tutti i punti di contatto sono stati ricoperti in gomma morbida per proteggere da graffi cuffie, gamepad o persino telefoni cellulari.

I condotti per cavi integrati consentono invece una gestione ordinata dei cavi, bloccando gli header per consentire la ricarica simultanea di dispositivi sia cablati sia wireless. L’approccio unico di Cooler Master al montaggio del GEM lo rende virtualmente illimitato per quanto riguarda le superfici a cui può essere attaccato. I magneti uniti alla morbida imbottitura protettiva fissano saldamente il GEM su diverse superfici magnetiche senza mai scivolare o lasciare graffi. Il MasterAccessory GEM è in vendita al prezzo consigliato di 29 €.

Questi erano i nuovi prodotti presentati da Cooler Master.