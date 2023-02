Xbox: ecco il nuovo controller Stellar Shift Special Edition

Microsoft ha presentato il suo nuovo controller Stellar Shift Special Edition per Xbox. Scopriamolo insieme in questo articolo

Microsoft, azienda multinazionale con sede a Redmont negli Stati Uniti, da anni impegnata nella “lotta” sull’egemonia del mercato delle console, ha presentato da poco Stellar Shift Special Edition, il nuovo controller pensato per i possessori di Xbox Series X|S. Quest’ultimo va dunque ad unirsi alla famiglia dei controller Shift, che ha visto la luce proprio con Aqua Shift. Se il suo predecessore rappresentava il mare, Stellar Shift ha come tema le stelle. Vediamolo più nel dettaglio.

Tutto quello che dobbiamo sapere sul nuovo controller Xbox Stellar Shift Special Edition

Il nuovo controller ha uno stile più stravagante del suo predecessore, con toni blu-viola che ricordano l’aura suggestiva della spazio profondo, e gli conferiscono un look ipnotico. Stellar Shift è dotato di impugnature antiscivolo sui grilletti, sui pulsanti dorsali e sulla scocca posteriore che consentono una migliore presa del controller.

Dispone anche di una croce direzionale ibrida che permette di avere un input preciso. Il nuovo controller Xbox permette di catturare e condividere contenuti con più giocatori, come per esempio video e screenshot, attraverso il pulsante “Condividi”. Tramite l’Xbox Accessories App è anche possibile creare profili di controller personalizzati e mappare i pulsanti a proprio piacimento. Ovviamente non poteva mancare anche il jack da 3,5 mm consente di collegare le vostre cuffie preferite.

Stellar Shift sblocca anche un esclusivo sfondo dinamico a tema spaziale per la dashboard della console. Per attivarlo dovrete prima collegare il controller alla vostra Xbox Series X|S. Cliccate poi sul pulsante Impostazioni sulla dashboard della console. Nella scheda Generale, premere il pulsante Personalizzazione e accedere all’area dedicata: “Il mio sfondo“. Una volta entrati sarà possibile vedere gli sfondi dinamici e scegliere tra questo o altri fantastici look dinamici.

Vi ricordiamo che Stellar Shift è disponibile sia sul sito ufficiale che presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 64,99 €.