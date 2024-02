Acer rivoluziona il Digital Signage con il nuovo Chromebox Mini

AAcer ha presentato il suo ultimo Chromebox durante l’evento Integrated Systems Europe (ISE). Questo innovativo dispositivo segna una nuova era nelle soluzioni di digital signage, offrendo prestazioni elevate, sicurezza dei dati, facilità di controllo remoto e gestione del dispositivo attraverso ChromeOS

Il mercato della segnaletica digitale è in crescita rapida, proiettato a raggiungere i 45,94 miliardi di dollari entro il 2030, trainato da settori come la vendita al dettaglio, l’ospitalità, la sanità e l’istruzione che cercano esperienze avanzate e interattive per i consumatori.

Acer introduce Chromebox Mini per Digital Signage avanzato

Il Chromebox Mini di Acer si presenta come una soluzione scalabile ed economica, rivoluzionando il concetto di media player per il digital signage. Questo dispositivo consente alle piccole e medie imprese di comunicare in modo semplice, remoto ed efficace con i propri clienti, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni informative digitali. Gestisce fino a tre uscite video simultanee attraverso doppie porte HDMI 1.4b e USB Tipo C, garantendo versatilità in varie configurazioni di display.

Il design compatto ed elegante del Chromebox Mini si integra perfettamente in qualsiasi installazione di digital signage, con un funzionamento silenzioso e affidabile grazie all’architettura senza ventole. Dotato delle ultime opzioni di connettività, come Wi-Fi 6, BluetoothTM 5.2 e una porta Gigabit Ethernet, offre prestazioni di rete senza compromessi. Accessori opzionali, tra cui tastiera e mouse USB Chrome, insieme a un kit di montaggio VESA, assicurano la piena compatibilità con display LFD e sistemi di segnaletica digitale.

Grazie a ChromeOS, il Chromebox Mini di Acer è versatile per applicazioni commerciali ad alto traffico e ambienti didattici interattivi. ChromeOS offre implementazione rapida, aggiornamenti automatici della sicurezza e supporto a lungo termine per garantire affidabilità e prestazioni costanti.

La console di amministrazione basata su cloud di Google consente un’ampia personalizzazione con oltre 500 policy configurabili per la gestione remota.

Con l’opzione di upgrade a ChromeOS o Kiosk & Signage, il Chromebox Mini offre controlli di sicurezza avanzati, gestione semplificata e monitoraggio IT scalabile, rispondendo alle crescenti esigenze complesse del digital signage.

Il Chromebox Mini si inserisce nella vasta gamma di soluzioni di digital signage di Acer, che comprende schermi di grande formato (LFD). Dai display LFD 4K ad alta risoluzione ai video wall immersivi, Acer offre soluzioni per vari ambienti aziendali.

Progettato per integrarsi con qualsiasi tipo di schermo grazie al kit di montaggio VESA, il Chromebox Mini riflette l’impegno di Acer nel combinare tecnologia avanzata con applicazioni pratiche, fornendo alle aziende strumenti completi per la pubblicità d’impatto, la condivisione delle informazioni e l’interazione con i clienti.

Il Chromebox Mini di Acer sarà disponibile nei mercati selezionati a partire dal secondo trimestre del 2024.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa ACER? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).