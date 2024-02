Knuckles: trailer e data d’uscita della serie tv

Paramount+ ha pubblicato online il primo trailer di Knuckles, la serie tv spin-off dei film di Sonic, annunciando anche la data d’uscita

Finalmente arrivano buone notizie per i fan del mondo di Sonic. Dopo aver annunciato il ritorno di Jim Carrey nei panni di Dr. Eggman, ora la Paramount+ ha pubblicato il trailer di Knuckles. La serie tv è un sequel spin-off di Sonic 2 e sappiamo già quando vedremo le avventure del guerriero Echidna: ovvero il 27 aprile 2024 in Italia e dal 26 aprile negli USA e in Canada. La nuova serie live-action racconterà “un viaggio esilarante e ricco di azione di Knuuckles alla scoperta di se stesso, mentre accetta di addestrare Wade come suo protetto e insegnargli le vie del guerriero Echidna”. Ecco qui il trailer!

Il trailer di Knuckles

Avremo da che divertirci con questa nuova serie spin-off del mondo di Sonic. Knuckles sarà una serie tv composta da 6 episodi e gli eventi che vedremo nella serie si svolgono tra i film Sonic the Hedgehog 2 e Sonic the Hedgehog 3, che uscirà al cinema a dicembre. L’attore che interpreterà il protagonista della serie tv sarà Idris Elba, che aveva già doppiato il personaggio in Sonic The Hedgehog 2. Nel cast completo, ad affiancare Idris Elba ci sono Adam Pally che riprende il ruolo di Wade Whipple. Inoltre rivedremo anche il Sonic the Hedgehog con la voce di Ben Schwartz, Tika Sumpter nel ruolo di Maddie Wachowsku e Coleen O’Shaughnessey nel ruolo di Tails. Troveremo anche le guest star Stockard Channing, Edi Patterson, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Julian Barratt, Rory McCann, Cary Elwes, Christopher Lloyd, Paul Scheer e Rob Huebel.

Che cosa ne pensate del trailer di Knuckles? Vi piace il personaggio? Vi ricordiamo che potete guardare la serie tv spin-off su Paramount+ con la prova gratuita di 7 giorni. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

