Sassuolo-Torino: dove vedere la partita?

L‘anticipo del Sabato sera si infiamma con una gara interessante. Scopriamo così dove vedere Sassuolo-Torino all’interno di questo articolo

I diritti televisivi ricoprono un ruolo fondamentale per ciò che concerne la visione delle partite di calcio, indipendentemente dal torneo o dalla competizione. Ad esempio la Serie A è suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne detiene la piena esclusività. Ciò rappresenta un enorme guadagno per la società, non però per i tifosi, che si ritrovano a cercare tante informazioni per capire come poter assistere al match. Questo articolo ha dunque uno scopo preciso: spiegare dove vedere Sassuolo-Torino e scoprire chi potrebbe giocare.

La giornata 24 regala un anticipo serale tra due squadre che sulla carta potrebbero equivalersi, ma che stanno vivendo momenti opposti. I neroverdi rischiano la zona rossa, i granata puntano allo spicchio europeo.

Dove vedere Sassuolo-Torino: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

In quindicesima posizione in classifica con 19 punti, il Sassuolo conta un solo successo al fronte di quattro sconfitte nelle ultime cinque. Gli uomini di Dionisi si stanno perdendo e la zona retrocessione appare vicinissima. Al dodicesimo posto in classifica, il Torino conta 32 punti e la sensazione che la Conference possa essere un obiettivo possibile. Due idee diverse di calcio e due momenti completamente opposti. Scopriamo dove poter vedere Sassuolo-Torino, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra qualche anno fa, ha scalato poco alla volta le gerarchie in questo difficile mondo e ha conquistato un ottimo posizionamento. Allo stato attuale DAZN è infatti l’unica piattaforma a poter garantire l’intera visione del calendario della Serie A. Il programma si arricchisce grazie alle partite del campionato cadetto e agli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di poter valutare due possibilità: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette di usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Basterà solamente cliccare sul link diretto che rimanda al sito.

Passando a Sky, il calendariod ei servizi appare del tutto differente. L’offerta permette di assistere a tre gare di Serie A per ogni giornata, contando però altre iniziative, come i match del calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli incontri di stampo europeo, ovvero di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sporti, come Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Tralasciando la questione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Sassuolo-Torino sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Sabato 10 Febbraio alle ore 20:45, teatro dell’incontro il MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Si rammenda di avere una VPN per essere sicuri mentre si viaggia su internet.

Che si scelga di utilizzare il servizio dalla televisione o da un dispositivo, l’importante è godersi il match.

Sassuolo-Torino, probabili formazioni

Alessio Dionisi da un lato e Ivan Juric dall’altro.

Di seguito le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Bajrami, Volpato, Laurienté; Pinamonti.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Tameze, Sazanov; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Chi riuscirà ad avere la meglio? Dateci la vostra opinione. Per rimanere sempre aggiornati sulle notizie de mondo social e web, non dimenticate di seguire tuttotek.it!