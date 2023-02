Acer presenta nuovi Chromebook Vero per l’istruzione pensati per durare e ideali per scuole medie e superiori

Acer presenta oggi quattro nuovi Chromebook per soddisfare le esigenze di studenti, di insegnanti e del personale amministrativo, tra cui il primo Acer Chromebook Vero progettato specificamente per il mercato dell’istruzione. Queste le parole di Ames Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc;

In qualità di produttore leader di Chromebook per il mercato education K12, conosciamo le esigenze richieste dagli studenti e dagli insegnanti per concentrarsi sull’apprendimento e questi nuovi Chromebook Acer offrono tutto ciò che serve. I nostri nuovi Chromebook rappresentano lo strumento essenziale per il mondo education: caratteristiche di resistenza, prestazioni affidabili e opzioni di connettività avanzate per supportare le iniziative tecnologiche scolastiche

Acer Chromebook Vero: ora anche nel mercato Education

Tutti i nuovi Chromebook Acer per l’istruzione sono dotati di superfici resistenti agli urti che soddisfano gli standard MIL-STD 810H, così da sopportare le sfide quotidiane di un ambiente scolastico frenetico. Sono caratterizzati da un design con angoli rinforzati che assorbe gli impatti, in modo da essere protetti da cadute da altezze fino a 122 cm e da resistere a pressioni fino a 60 kg. Inoltre, le porte sono state rinforzate con una placcatura metallica per proteggerle dall’usura derivante dall’uso frequente che ne fanno gli studenti.

I nuovi Chromebook sono dotati di una tastiera concepita per proteggere il dispositivo dai più comuni incidenti, è resistente ai versamenti e dispone di un esclusivo sistema di drenaggio che aiuta a proteggere i componenti interni da fuoriuscite di liquidi fino a 330 ml dispositivi hanno un touchpad OceanGlass, realizzato con plastiche provenienti dagli oceani, offre una texture elegante simile al vetro e una sensazione tattile reattiva.

Sono inoltre dotati di tasti ancorati meccanicamente, difficili da rimuovere qualora ci fossero studenti più incauti, ma allo stesso tempo semplici da riparare o sostituire per il personale IT.

Acer Chromebook 511, Acer Chromebook Spin 511 e Acer Chromebook Spin 512 hanno una nuova tastiera che può essere completamente rimossa e rimpiazzata con la sostituzione di due sole viti. Infine, tutti e quattro i nuovi Chromebook Acer hanno ottenuto la certificazione di conformità ai due principali standard di sicurezza per i giocattoli, ASTM F963-16 e UL/IEC 60950-1, il che significa che sono sicuri anche per i bambini più piccoli.

Acer Chromebook Vero 712 (CV872/T), attento alle prestazioni ed ecologico è dotato di un processore Intel Core di 12a generazione che consente agli studenti di eseguire più velocemente i calcoli e di un display IPS HD+ da 12 pollici, che favorisce la produttività, con un rapporto di aspetto 3:2 più ampio che offre il 18% di spazio verticale in più rispetto a un display di pari larghezza, consentendo di visualizzare più testi, mappe e foto senza dover sempre scorrere. Il display del Chromebook, certificato TÜV Rheinland Eyesafe (Hardware Solution), riduce anche la dannosa luce blu, garantendo agli utenti colori vividi durante la visualizzazione dai loro dispositivi. Inoltre, i potenti processori Intel Core di 12a generazione consentono agli studenti di affrontare i compiti scolastici più avanzati e di eseguire più programmi e applicazioni senza ritardi.

Dotato di materiali riciclati e packaging sostenibile, Acer Chromebook Vero 712 fa parte della linea ecologica Vero, che riflette l’impegno dell’azienda per la sostenibilità. Il nuovo Acer Chromebook Vero 712 utilizza materiali riciclati per molti dei suoi componenti, tra cui il 30% di plastica riciclata post-consumo (PCR) nello chassis e nella cornice del display e il 50% di plastica PCR nei tasti. Anche la scatola del dispositivo supporta la missione dell’azienda di ridurre, riutilizzare e riciclare con l’uso di carta riciclata al 100%.

Oltre al Chromebook Vero, Acer ha ampliato la linea di Chromebook per il mercato education con tre modelli aggiornati: il convertibile Acer Chromebook Spin 512 (R856T) con un display da 12 pollici, il convertibile Acer Chromebook Spin 511 (R756T) con un display da 11,6 pollici e Acer Chromebook 511 (C736) con un display da 11,6 pollici. Questi tre Chromebook sono alimentati dai più recenti processori Intel N100 e N200 e hanno la possibilità di includere la connettività 4G LTE per garantire un accesso veloce e affidabile alle applicazioni didattiche praticamente ovunque.

I due nuovi Chromebook convertibili sono ideali per i diversi scenari di apprendimento, in quanto entrambi sono dotati di cerniere a 360 gradi che ne consentono l’uso nei contesti più disparati e di display touch Corning Gorilla Glass antimicrobico.

Acer Chromebook Spin 511 ha un design compatto con un display IPS HD da 11,6 pollici in formato 16:9, mentre Acer Chromebook Spin 512 ha un display IPS HD+ da 12 pollici con rapporto di aspetto 3:2 (R856T/TN/LT/LTN) che aumenta la produttività per consentire agli studenti di visualizzare più testo, foto e compiti scolastici. Inoltre, entrambi i Chromebook convertibili supportano la penna USI, che può essere ricaricata nel dock integrato, in modo che gli studenti possano prendere appunti, scrivere e disegnare con facilità. Entrambi i modelli convertibili offrono un’autonomia di 12 ore.

Gli studenti possono connettersi rapidamente a Internet grazie all’ultimo standard Wi-Fi 6E. Inoltre, i quattro nuovi Chromebook Acer sono tutti dotati di webcam a 720p con filtro blu glass (TNR), che forniscono un feedback video di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. I due modelli convertibili offrono anche l’opzione di fotocamere ad alta risoluzione. Per garantire la privacy, tutti i nuovi Chromebook includono un otturatore per la webcam. Questi nuovi dispositivi saranno disponibili con una serie di opzioni di archiviazione su memorie eMMC e fino a 8 GB di RAM.

Tutti i nuovi Chromebook supportano il collegamento ad altri dispositivi, display e altre periferiche. Ognuno di essi dispone di due porte USB 3.2 Type-C per il trasferimento di dati a velocità fino a 5 Gbps, per il collegamento a un display HD e per la ricarica del dispositivo e di altri prodotti. Sono dotati di almeno una porta USB 3.2 di tipo A, mentre i Chromebook 511, Chromebook Spin 511 e Chromebook Spin 512 includono anche un lettore di schede MicroSD.

Prezzi e disponibilità

Acer Chromebook Vero 712 (CV872/T) sarà disponibile in Italia a Marzo con prezzi a partire da € 399,00.

Acer Chromebook Spin 512 (R856T/TN) sarà disponibile in Italia ad Aprile con prezzi a partire da € 429,00.

Acer Chromebook Spin 511 (R756T/TN) sarà disponibile in Italia ad Aprile con prezzi a partire da € 399,00.

Acer Chromebook 511 (C736/T) sarà disponibile in Italia ad Aprile Marzo con prezzi a partire da € 349,00.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.