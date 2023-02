Elden Ring: fissato un evento per celebrare l’anniversario dell’uscita!

Il prossimo 25 febbraio tutti i fan del GOTY 2022 potranno festeggiare l’anniversario dell’uscita di Elden Ring. Che ci sia in serbo qualche sorpresa? Scopriamone di più

Forse non sembra che sia passato così tanto tempo, ma quello che è stato un vero e proprio pilastro per quanto riguarda i giochi di ruolo e d’azione open world di FromSoftware, Elden Ring, sta per compiere un anno e, nonostante il successo ottenuto con la critica e dal punto di vista commerciale del gioco, i festeggiamenti sono destinati a continuare. Un evento è stato infatti annunciato proprio in occasione del primo anniversario di Elden Ring. Sarà un evento con qualche sorpresa?

Elden Ring: sorprese in vista durante l’evento per l’anniversario?

Su Twitter, l’editore Bandai Namco ha recentemente annunciato, tramite la sua pagina Nordics, che terrà un evento a Stoccolma, in Svezia, per celebrare il primo anniversario di Elden Ring. L’evento, fissato per il 25 febbraio, sarà trasmesso in live streaming su Twitch, inoltre, sempre Bandai Namco, afferma che ulteriori dettagli saranno condivisi nei prossimi giorni. Ecco il cinguettio con il quale è stato annunciato il tutto:

📅 SAVE THE DATE! 📅 Welcome to our #ELDENRING 1 year anniversary celebration in Stockholm. 🎉

On the 25th of February, we invite you all to celebrate with us at Red Bull Gaming Sphere in Stockholm.

The event will also be live streamed on Twitch.

More info coming (very) soon! pic.twitter.com/H2NsKUKTyy — BANDAI NAMCO NORDICS (@BandaiNamcoNO) February 1, 2023

Come sempre, è bene mantenere basse le aspettative su ciò che potrebbe essere annunciato durante l’evento, anche se i fan sperano ovviamente di vedere svelati dei contenuti scaricabili per il gioco. Alcune fughe di notizie hanno suggerito che FromSoftware ha in cantiere un’espansione per Elden Ring, come suggeriscono anche i file del gioco, mentre lo studio ha anche indicato in precedenza di non aver ancora terminato il lavoro sul titolo. Fateci sapere con un commento se vi aspettate (e sperate) in qualche annuncio particolare.

