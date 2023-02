Tekken 8: il nuovo trailer di gameplay mostra meccaniche del tutto inedite

Il pugno d’acciaio di Bandai Namco colpisce duro: il trailer di gameplay per Tekken 8 ci stupisce con un battle system tutto nuovo

Come parte delle finali globali dell’ultimo campionato per il predecessore, i fabbri che stanno forgiando il pugno metallico di Tekken 8 hanno sorpreso tutti i presenti con un nuovo trailer di gameplay. Il direttore Kohei “Nakatsu” Ikeda e il sempre gioviale produttore Katsuhiro Harada hanno mostrato brevemente le nuove meccaniche. Il video conferma anche il ritorno della sensuale assassina Nina Williams, che ha abbandonato l’abito nuziale in favore di un look in pelle, più in stile Resident Evil. La parola chiave con cui Nakatsu e Harada hanno descritto il prossimo capitolo rende bene l’idea: ci aspetta un picchiaduro con carattere da vendere.

Pugni ferrosi sul grugno: il nuovo trailer di gameplay per Tekken 8 fa fuoco e fiamme

Il gameplay di Tekken 8, stando alle alte sfere del team creativo dietro il nuovo capitolo, sarà infatti “aggressivo” e il trailer lo lascia ben intendere. I quattro elementi (cambiati o nuovi che siano) del gioco saranno quattro: il sistema Rage, la barra di recupero, il sistema Heat, e lo stile dei controller. La prima delle quattro variabili la conosciamo dal sesto episodio (più un crossover), e permette ai giocatori di corroborare le loro mosse se messi alle strette. L’input per sfruttare il Rage è la stessa per tutti i personaggi: “avanti in diagonale verso il basso, più entrambi i pugni.” Vi lasciamo al video.

La barra di recupero è una novità, ispirata da elementi similari dalla sotto-serie Tag Tournament. Bloccare o eseguire combo aeree consente di riempire una barra con la quale, di nuovo, potenziare i propri attacchi, in un modo che Nakatsu ha paragonato all’adrenalina. Il sistema Heat migliora sia la difesa che alcune abilità dei personaggi, consentendo loro di utilizzare anche delle mosse speciali. I due stili per il controller, infine, consistono in altrettanti tipi di input differente. I giocatori possono scegliere se optare per “lo stile autentico” Arcade, o se sfruttare i comandi facilitati dello stile Special. “Ogni tasto ha una mossa consigliata per ciascun combattente, trasformando il titolo in un gioco d’azione.” In attesa di una data d’uscita, includiamo qui sotto anche la presentazione completa.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle novità sul torneo del pugno d’acciaio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.