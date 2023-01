Wednesday: rinnovato da Netflix per la stagione 2

Wednesday serie TV nata da Tim Burton e prodotta da Netflix è stata già rinnovata per la seconda stagione

Wednesday, la serie tra le più attese del 2022 prodotta da Tim Burton con Netflix è stata un vero successo e non ha deluso le aspettative. In pochi giorni dalla sua messa in onda la serie è stata vista da così tanto pubblico su Netflix da diventare in poco tempo virale, diffondendo le sue battute, i suoi dialoghi e il balletto della protagonista che ormai è diventato iconico.

Complice di questo successo sicuramente sono stati anche i social, che ne hanno diffuso le parti più salienti facendo presa soprattutto su i più giovani che si sono subito trovati in sintonia con la protagonista Mercoledì interpretata da Jenna Ortega.

Wednesday: rinnovato per la stagione 2 da Netflix

Sull’onda di questo successo, arriva la notizia che Wednesday è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione. Notizia che arriva con un video ufficiale di Netflix.

Prossimamente quindi rivedremo Wednesday, che nella sua sola prima settimana è stata la serie che record, come la pù vista in assoluto su Netflix, battendo anche Stranger Things.

Si trattava della prima serie mai realizzata prima da Tim Burton che ha fatto breccia nei più giovani ed è diventata virale in modo naturale, con alcuni brani come quello di Lady Gaga, Bloody Mary, tornato in auge dopo tanti anni grazie al balletto della protagonista.

