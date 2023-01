Sonic Frontiers: disponibile la demo su Nintendo Switch!

La demo di Sonic Frontiers è disponibile da oggi su Nintendo Switch! Andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata al riccio più famoso del mondo dei videogiochi

Una manovra un po’ anormale, quella messa in atto da SEGA ma che, soprattutto sulla console ibrida della Grande N, più volte è stata sperimentata. Ci riferiamo alla possibilità di mettere a disposizione una demo di un titolo, in questo caso l’ultima fatica dedicata al famoso riccio blu: Sonic Frontiers, su Nintendo Switch ad ormai circa due mesi dall’uscita sul mercato.

Sonic Frontiers: i dettagli relativi alla demo su Nintendo Switch

Come detto poche righe più su, da oggi 7 gennaio è disponibile su Nintendo Switch la demo di Sonic Frontiers. La demo andrà ad occupare 2.9 GB della vostra memoria. Verrà messa a disposizione dei giocatori e di tutti coloro che la scaricheranno la prima area di gioco, in cui potrete prendere confidenza con quelle che sono le meccaniche di gameplay del titolo: combattimenti ed esplorazione su tutti, offrendo così anche una panoramica generale sul comparto tecnico proprio di Sonic Frontier, dando in questo modo la possibilità di ponderare l’eventuale acquisto o meno.

La scelta di mettere a disposizione oggi, ad ormai due mesi dall’uscita la demo di Sonic Frontiers può essere interpretata in diversi modi. Nonostante un buon numero di vendite (complici anche numerose offerte a partire praticamente da una settimana dal day one) il titolo pare non abbia convinto proprio tutti. Che sia un modo per espandere ancor di più il potenziale di vendita? Sicuramente. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità.

Per tutte le notizie dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.