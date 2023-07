Dopo una prima edizione di grande successo, tornano al cinema alcuni dei film più famosi del regista Hayao Miyazaki. Ecco gli appuntamenti

Grande notizia per gli amanti del mondo dello Studio Ghibli. Alcuni dei suoi più grandi successi, creati dal maestro dell’animazione Hayao Miyazaki, torneranno in sala per riempire le nostre serate estive di magia. La rassegna, intitolata Un mondo di sogni animati, organizzata da Lucky Red, riporterà in sala cinque pellicole che hanno contribuito a rendere il nome del regista, uno dei più affermati nel mondo dell’animazione e non solo. L’evento avrà inizio il 6 luglio e si concluderà il 30 agosto. Ecco i cinque titoli scelti.

Ponyo sulla scogliera, dal 6 al 12 luglio | Un mondo di sogni animati: tornano al cinema i film di Hayao Miyazaki

La rassegna si apre con una pellicola che proprio quest’anno compie 15 anni; si tratta di Ponyo sulla scogliera. Il film racconta le avventure di una pesciolina, Ponyo, che viene raccolta da Sosuke, un bambino che la ritrova sulla spiaggia, con la testa incastrata dentro un barattolo di marmellata e decide di prendersene cura. Tra i due nasce ben presto una grande amicizia, che però deve fare i conti con chi vorrebbe che Ponyo tornasse a casa, negli abissi del mare. Basato sul racconto Iya Iya En, della scrittrice giapponese Rieko Nakagawa, la pellicola è stata presentata, in concorso, alla 65ª Mostra del cinema di Venezia. Ponyo sulla scogliera farà il suo ritorno in sala dal 6 al 12 luglio.

Kiki – Consegne a domicilio, dal 13 al 19 luglio | Un mondo di sogni animati: tornano al cinema i film di Hayao Miyazaki

La rassegna continua con una pellicola del 1989, Kiki – Consegne a domicilio. Seguiremo le avventure di Kiki, una ragazzina di tredici anni che altro non è che una strega. Costretta a seguire la tradizione di famiglia, Kiki si allontana dalla sua casa, per trovare una nuova città in cui stabilirsi. Arriverà in una cittadina di mare, dove incontrerà Osono, una fornaia che le darà un tetto sopra la testa e un impiego nella consegna di pacchi a domicilio. Kiki – Consegne a domicilio, tratto dall’omonimo romanzo di Eiko Kadono, sarà al cinema dal 13 al 19 luglio. Se siete alla ricerca di una pellicola per tutta la famiglia, delicata ma che nasconde in sé tematiche importanti, come il passaggio dall’infanzia all’età adulta, la storia di questa streghetta è proprio ciò che fa per voi.

Il castello nel cielo, dal 27 luglio al 2 agosto | Un mondo di sogni animati: tornano al cinema i film di Hayao Miyazaki

Terzo appuntamento della rassegna è quello con Il castello nel cielo, del 1986. Si tratta della storia della piccola Sheeta, una ragazzina costretta dal malvagio colonnello Muska a vivere prigioniera in un’aeronave. Una notte, il loro mezzo di trasporto viene attaccato da una banda di pirati, capitanati da Dola, con lo scopo di impossessarsi del ciondolo che la ragazzina porta al collo, in grado di combattere la gravità. Il castello nel cielo, premiato in Giappone come miglior film d’animazione del 1986, è la prima opera nata dopo la creazione dell’acclamatissimo Studio Ghibli. Se siete alla ricerca di un avventura mozzafiato, tra i cieli, non dovreste proprio perdervi questo film, in uscita nelle sale dal 27 luglio al 2 agosto.

Il mio vicino Totoro, dal 10 al 16 agosto | Un mondo di sogni animati: tornano al cinema i film di Hayao Miyazaki

Il viaggio nei capolavori di Miyazaki continua con Il mio vicino Totoro. Il film, del 1988, racconta le vicende di due sorelle, Satsuki e Mei, giunte con il padre in un paesino di campagna, allo scopo di stare più vicini alla madre, ricoverata in ospedale. Arrivati sul posto, le due sorelline scopriranno un mondo magico, abitato da creature che mai avrebbero pensato di incontrare. Entrato nella lista dei 500 migliori film della storia di Empire, la pellicola fu un vero successo di critica e pubblico. Dal 10 al 16 agosto potrete gustarvi questa imperdibile avventura, che ha per protagonista il personaggio presente nel logo dello Studio Ghibli.

Si alza il vento, dal 24 al 30 agosto | Un mondo di sogni animati: tornano al cinema i film di Hayao Miyazaki

La rassegna si concluderà con un altro imperdibile classico dell’animazione di Miyazaki, Si alza il vento. Datato 2013, il film racconta di Jiro, che ha il sogno di volare e progettare aerei. Miope sin dalla nascita, è stato ben presto costretto a combattere per raggiungere il suo sogno, perché impossibilitato a diventare pilota. Nel 1927 riesce a farsi assumere in una delle principali società giapponesi di ingegneria aeronautica, dove finalmente potrà dimostrare quanto vale. Presentato in concorso alla 70ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Si alza il vento è considerato come un ritratto, seppure spesso fantasioso, della vita di Jirō Horikoshi, il progettista e inventore del Mitsubishi A5M e Mitsubishi A6M Zero, gli aerei da caccia usati dalla Marina imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale. Il pluripremiato film sarà disponibile in sala dal 24 al 30 agosto.

Appuntamenti da non perdere

Insomma questa estate si prospetta davvero fantastica per gli amanti di Miyazaki. L’edizione passata era stata un vero e proprio successo, con oltre 1 milione di euro di incasso. Aspettiamo di vedere se anche questa volta i film del regista giapponese colpiranno nel segno. Sperando che, oltre ai fan di lunga data, Un mondo di sogni animati sia l’occasione per far conoscere questi gioiellini dell’animazione a chi ancora non ne è a conoscenza. Puoi controllare se i cinema vicino a te partecipano a questa iniziativa, cliccando proprio qui. Ricordiamo inoltre che presto Miyazaki tornerà con un nuovo progetto, dal titolo How Do You Live?

