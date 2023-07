EA Sports FC 24: un leak sembra svelare la data d’uscita

Un recente leak sembra aver svelato al pubblico la possibile data d’uscita di EA Sports FC 24, il nuovo gioco di calcio targato Electronic Arts

FIFA 23 è l’ultimo titolo calcistico pubblicato da EA e purtroppo sarà anche l’ultimo ad utilizzare come nome la sigla della federazione internazionale di calcio. Da quest’anno in poi la compagnia infatti non possiede più i diritti per la licenza ufficiale FIFA e di conseguenza ha deciso di dare il via ad una nuova serie di videogiochi sul calcio.

EA Sports FC 24 sarà il primo titolo della nuova serie di giochi calcistici targati Electronic Arts, ma al momento conosciamo davvero poco di questo prodotto. Nonostante la penuria di informazioni ufficiali però sembra che recentemente sia comparso online un leak relativo alla data d’uscita di EA Sports FC 24.

La data d’uscita di EA Sports FC 24 sembra essere molto vicina a quella dei FIFA

Billbil-kun è un noto leaker che è riuscito a farsi un nome grazie ad una serie di soffiate che successivamente si sono rivelati attendibili. Nel corso del tempo questo insider ha trattato diversi titoli e servizi, e ora si è espresso anche sul nuovo gioco calcistico di EA. Secondo un report pubblicato su Dealabs sembra infatti che EA Sports FC 24 arriverà sugli scaffali dal 29 settembre. Inoltre i giocatori che acquisteranno la Ultimate Edition potranno addirittura provare il gioco a partire dal 22 settembre, cioè con ben una settimana di anticipo.

Per il momento non possiamo ancora sapere se quanto detto da Billbil-kun sia effettivamente vero, ma forse non dovremo aspettare ancora molto prima di scoprirlo. Electronic Arts ha infatti annunciato già da tempo che a luglio svelerà molte informazioni aggiuntive sul suo nuovo titolo e molto probabilmente ne rivelerà anche ufficialmente la data d’uscita.

