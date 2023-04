The Marvels: il primo teaser trailer in italiano

È arrivato il primo teaser trailer di The Marvels, ulteriore capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, la cui uscita al cinema è prevista per novembre 2023, con Brie Larson, Samuel L. Jackson e Iman Vellani

Secondo la tabella di marcia arriverà nei cinema italiani l’8 novembre 2023 il nuovo capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, cioè The Marvels di Nia DaCosta. Il film sarà un seguito dei precedenti Captain Marvel e della serie Ms. Marvel, nel quale si ritroveranno Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris e Samuel L. Jackson. I fan hanno mostrato curiosità per questa nuova squadra composta da Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau e, nell’attesa, è stato distribuito il primo teaser trailer in italiano del film.

Il primo teaser trailer di The Marvels

In ordine di tempo, il prossimo appuntamento con la Fase 5 è comunque Guardiani della Galassia Vol. 3, in sala dal 3 maggio, sicuramente attesissimo visto il successo dei precedenti due. Per quanto riguarda invece The Marvels, dovremo attendere un po’ di più ma per il momento conosciamo, seppur a sommi capi, la trama. Questo perché abbiamo già visto che al termine della serie Ms. Marvel su Disney+, la Captain Marvel di Brie Larson si scambiava di posto con la disorientatissima Ms. Marvel di Iman Vellani. Scopriremo tuttavia che le cose erano e sono ancora più complicate.

In effetti i poteri di Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau sono intrecciati, e ogni volta che una di loro li attiva, si scambia di posto con l’altra: il risultato è un caos totale, dove ciascun personaggio si ritrova in mondi e imprese che non è abituato ad affrontare. Solo con l’aiuto di Nick Fury (Samuel L. Jackson) riusciranno forse a trovare una quadra della situazione. Fateci sapere nei commenti cosa pensate possa accadere in questo prossimo film e quale potrebbe essere il suo ruolo nel MCU!

