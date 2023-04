ECOVACS: il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti DEEBOT X1e OMNI disponibile in offerta

In quest’articolo vi mostreremo la nuova offerta di ECOVACS sul DEEBOT X1e OMNI, il robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di Pulizia Multi-Funzione e assistente vocale Yiko

Ecovacs Robotics è un’azienda tecnologica cinese famosa soprattutto per lo sviluppo di elettrodomestici robotici. L’azienda è stata fondata nel 1998 da Qian Dongqi e ha sede a Suzhou, in Cina. Secondo Global Asia, nel 2013 Ecovacs Robotics deteneva oltre il 60% del mercato cinese dei robot. In quest’articolo scopriremo insieme l’offerta disponibile sul robot aspirapolvere DEEBOT X1e OMNI di ECOVACS.

Dettagli sull’offerta di ECOVACS DEEBOT X1e OMNI

L’offerta sul robot aspirapolvere e lavapiatti DEEBOT X1e OMNI sarà attiva fino al 16 aprile. Questo Robot aspirapolvere e lavapavimenti presenta delle novità come: stazione di pulizia Multi-Funzione, 5000 Pa, Elusione Ostacoli AIVI 3.0, OZMO Turbo 2.0, 260 min, 3D map e assistente vocale Yiko. Potrete acquistare questo prodotto con uno sconto di 450,00 €, al prezzo di 849,00 € anziché 1299,00 €.

Descrizione

Dopo il lavaggio DEEBOT ritorna alla stazione e lava in automatico i panni, la macchina pompa l’acqua sporca nel serbatoio di scarico e asciuga i panni con l’aria calda. Mantenendoli così puliti ed evitando la formazione di odori sgradevoli. Questo robot possiede un’aspirazione potente fino a 28kPa, con lo svuotamento automatico della vaschetta polvere DEEBOT che dura solo 10 secondi. Grazie ad AIVI 3.0 è in grado d’identificare con precisione 30 tipi di comuni ostacoli nelle abitazioni: calze, scarpe, cavi, sedie a forma di U, cestini della spazzatura, tappeti, stazioni di carica. Inoltre, grazie alla fotocamera 960P può identificare scene statiche/dinamiche e scattare immagini con una buona definizione anche in semioscurità. Facilitando l’elusione degli ostacoli e riducendo il pericolo di rimanere impigliato e intasato. Ultimi ma non per ultimi ricordiamo la funzione di lavaggio con rotazione Turbo 2.0 OZMO e la mappatura rapida con navigazione intelligente

