I 10 film più attesi che usciranno nel 2023

Col 2022 che è ormai alle spalle, andiamo alla scoperta di quali sono i film più attesi in uscita entro il 2023

Il 2022 è ormai alle spalle e, accogliendo l’anno nuovo, è tempi di dare un’occhiata a ciò che ci aspetta nei prossimi 365 giorni. L’anno appena concluso ci ha regalato diversi titoli di alto livello, da Avatar 2 a The Batman, ma anche il 2023 non sarà di meno. Assisteremo a tantissimi ritorni, con molti franchise pronti a tornare in scena con nuovi emozionanti titoli, ma sarà anche l’anno del ritorno di due pezzi da novanta come Cristopher Nolan e Martin Scorsese, pronti anche loro ad animare l’anno appena iniziato. Andiamo, dunque, a scoprire quali sono i 10 film più attesi del 2023.

I film più attesi del 2023: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Uno dei primi appuntamenti del 2023 sarà quello con l’attesissimo ritorno di Ant-Man, giunto ormai al terzo capitolo delle sue avventure. Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà nelle sale cinematografiche il 15 febbraio e segna il primo appuntamento con il Marvel Cinematic Universe del 2023, un calendario molto ricco che regalerà moltissime novità a tutti i fan della produzione della Casa delle Idee.

Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri

Uno dei primi film più attesi del 2023 è senza ombra di dubbio l’adattamento live action di uno dei più famosi giochi di ruoli. Dungeons & Dragons: l’0nore dei ladri ha il compito di fare da reboot alla celebre saga, un nuovo punto di partenza che prenderà vita a partire dal 3 marzo 2023. Nel cast del film ci sono Chris Pine, Michelle Rodriguez e Regé-Jean Page.

Guardiani della Galassia Vol. 3

Il 3 maggio 2023 è la data d’uscita dell’attesissimo terzo capitolo di Guardiani della Galassia, che di recente è tornato con lo speciale natalizio di Disney Plus. Il volume 3 delle avventure di Star Lord e compagni porta a conclusione un percorso iniziato nel 2014 e poi proseguito nel 2017, con i primi due capitoli di una delle trilogie più amate e riuscite del Marvel Cinematic Universe.

La sirenetta

Non c’è dubbio che La Sirenetta sia uno dei film più attesi e già molto discussi del 2023. Il live action del celebre cartone animato del 1989 vedrà la luce il 24 maggio 2023 e ha fatto molto parlare per le critiche inutili incorse alla protagonista Halle Bailey. Al di là di questa questione, sono tantissimi i fan che non vedono l’ora di riassistere a una delle storie più amate di sempre.

Indiana Jones 5

Il 2023 sarà l’anno del grande ritorno di uno dei franchise più amati di sempre: Indiana Jones. Il quinto capitolo delle avventure del famoso archeologo interpretato da Harrison Ford s’intitola La ruota del destino e ha il compito di risollevare le sorti del franchise dopo il controverso ultimo capitolo: Il regno del teschio di cristallo, uscito nel 2008 e che ha collezionato una serie di critiche. Attesa alle stelle per il ritorno di Harrison Ford, che dopo questo quinto capitolo dovrebbe definitivamente dire addio a uno dei suoi ruoli più iconici.

Oppenheimer

Il 2023 vede l’attesissimo ritorno di Cristopher Nolan, giunto al film numero 12 della sua preziosissima filmografia. Sono passati tre anni da Tenet, il primo grande film che ha seguito il primo lockdown, e ora il regista britannico tornerà il 21 luglio 2023 con Oppenheimer, film incentrato sulla vita del fisico Robert Oppenheimer, l’inventore della bomba atomica il cui nome è legato al famoso e controverso progetto Manhattan. Nei panni del protagonista ci sarà un fedelissimo di Cristopher Nolan: Cillian Murphy.

Barbie

L’appuntamento più atteso del 2023 è probabilmente quello con il live action dell’amatissima bambola. A luglio vedrà la luce Barbie, l’attesissimo film di Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Da tempo, ormai, il film ha monopolizzato l’attenzione pubblica era creato un carico di aspettative su di sé davvero incredibile.

Killers of the Flowers Moon

Il 2023 è, come detto, l’anno anche del grande ritorno di Martin Scorsese, che sarà protagonista dell’attesissimo Killers of the Flowers Moon, la cui uscita era originariamente prevista per il 2022 ed è poi stata spostata al 2023. Il film è ambientato negli anni ’20 e racconta la storia di una tribù di nativi che vengono assassinii dopo che viene trovato del petrolio sulla loro terra. Killers of the Flowers Moon segna anche il ritorno del connubio tra Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio.

Dune – Parte II

Dopo l’uscita della prima parte nel 2021, la mega produzione fantascientifica di Denis Villeneuve tornerà con la sua seconda parte nelle sale cinematografiche a partire dal 3 novembre 2023. Sarà uno dei piatti forti della seconda parte dell’anno e porterà alla fine del riadattamento del romanzo di Frank Herbert.

The Flash

Chiudiamo la rassegna dei film più attesi del 2023 con l’attesissimoThe Flash, film che introdurrà nel DC Extended Universe l’uomo più veloce del mondo, interpretato nell’occasione da Ezra Miller. The Flash si candida a essere un film nevralgico per l’universo cinematografico della DC, con James Gunn che ha caricato di aspettative la pellicola definendola cruciale per il futuro del franchise.

