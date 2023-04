The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: svelato l’incipit del gioco

Svelato l’incipit della nuova avventura che vivremo in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Scopriamo i dettagli in questa news

Fin dal suo annuncio ufficiale, avvenuto durante il Nintendo Direct trasmesso in occasione dell’E3 2019, il seguito del capolavoro targato Nintendo ha catalizzato l’attenzione dei fan di tutto il mondo. Dopo un doloroso rinvio, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom è ormai in dirittura d’arrivo in esclusiva per l’ibrida del colosso di Kyoto, e, con l’avvicinarsi del day one, sono emerse in rete nuove interessanti informazioni in merito, tra cui qualche dettaglio sull’incipit del gioco.

Ecco come sarà l’incipit di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

La nuova ed attesissima avventura di Link nei cieli di Hyrule si prepara a fare il proprio debutto il prossimo 12 maggio. Dopo esserci gustati l’ultimo maestoso trailer ufficiale soltanto qualche giorno fa (nel caso ve lo foste perso, potete visionarlo qui sotto), ora, tramite il sito ufficiale del gioco, possiamo scoprire qualche dettaglio in più su come comincerà questo nuovo viaggio.

Secondo quanto riportato, l’incipit di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom sarà ambientato su una delle isole fluttuanti nel cielo, luoghi già più volte citati nel corso dei vari trailer e gameplay mostrati fino ad oggi. Qui Link dovrà entrare in possesso delle sue nuove abilità, prima di poter tornare sulla superficie e cominciare l’avventura vera e propria. Questo ci riporta alla mente le prime battute di Breath Of The Wild. Infatti anche in quest’ultimo il nostro protagonista doveva recuperare i propri poteri prima di poter lasciare l’Altopiano Delle Origini. Che si tratti di un’analogia col titolo precedente? Non resta che attendere l’uscita per scoprire tutti i dettagli.

Anche voi siete ansiosi di tornare a perdervi nelle incantevoli lande di Hyrule? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.