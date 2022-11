Scream 6: cast rivelato da alcune immagini del trailer

Scream 6 sta arrivando e con esso le prime indiscrezioni sul cast. Spunta infatti una foto degli attori, forse tratta dal trailer

È fissata per marzo 2023 l’uscita al cinema di Scream 6 (titolo per ora provvisorio). Tutti i fan sono in grande attesa del trailer che, anche se non è stato ancora pubblicato, ha già fatto parlare di sé, a causa di alcuni fotogrammi trapelati. Non è ancora chiaro chi li abbia fatti circolare, ma grazie a queste immagini, sarebbe possibile capire chi sono gli attori che andranno a formare il cast principale della nuova pellicola. Diamo un’occhiata.

Il cast di Scream 6

Nella foto, trapelata su Twitter, spuntano i volti degli attori principali del nuovo capitolo. In primo piano vediamo Hayden Panettiere, che interpreterà Kirby. Al suo fianco Melissa Barrera, nei panni di Sam. Subito dietro ecco apparire Jasmin Savoy Brown che qui sarà Mindy, Mason Gooding nei panni di Chad e Jenna Ortega, in quelli di Tara. Nel gruppo spunta anche il volto di Dermot Mulroney, una new entry nel mondo di Scream.

Alcuni di questi attori sono già ben noti al pubblico della saga. Hayden Panettiere, già co-protagonista in Scream 4 è conosciuta per aver preso parte a molte pellicole degli anni 2000, tra cui Heroes (2006-2010), che l’ha portata al successo internazionale. Melissa Barrera era invece presente nel quinto capitolo di Scream; l’attrice messicana è celebre per la serie Netflix Club de Cuervos (2015). Jasmin Savoy Brown, anch’essa presente nel quinto capitolo, ha recentemente preso parte al film Sound of Violence (2021). Anche Mason Gooding e Jenna Ortega erano presenti in Scream 5; Gooding ha recentemente preso parte ad un episodio di How I Met Your Father (2022), mentre la Ortega è ad oggi sulla bocca di tutti per essere la protagonista della serie, di Tim Burton, Mercoledì (2022). Dermot Mulroney, new entry del gruppo, può invece vantare una carriera di tutto rispetto: è infatti presente in moltissime pellicole di successo, come Friends (nel 2003), Shameless (dal 2015 al 2017) e American Horror Story (nel 2017).

Foto dal set

Se la foto che ritrae il cast sembra essere sgattaiolata fuori dalla segretezza della produzione, un’altra foto è stata pubblicata in maniera ufficiale, sull’account Tik Tok del film. Si tratta di un’immagine che ritrae una scena della nuova pellicola. Nella foto è possibile vedere Ghostface in un negozio, intento a puntare un fucile, probabilmente contro ad un nuovo malcapitato. Attendiamo nuove notizie, che potranno fornirci qualche indiscrezione in più sul nuovo film, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

