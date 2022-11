Anche Bambi diventa un film horror dopo Winnie the Pooh

Dai creativi di Winnie the Pooh: Blood and Honey è in arrivo un remake horror anche di un altro classico Disney come Bambi

Sta letteralmente impazzendo il trend di rendere più macabri i grandi capolavori d’animazione della Disney. Da tempo ormai si parla della versione horror di Winnie the Pooh e, stando a quanto riporta Collider, il regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey, Rhys Frake-Waterfield, sta lavorando a un remake horror anche di Bambi. Dopo il tenero orsetto ghiotto di miele, anche il piccolo capriolo orfano pare destinato ad avere una sua horror version: un’operazione ambiziosa, sicuramente, considerando che all’epoca della sua uscita, nel 1942, Bambi è stato un successo enorme, portandosi a casa anche ben tre premi Oscar.

Winnie the Pooh e Bambi: quando la Disney si fa horror

I creativi alle spalle dei due progetti sono gli stessi e un ruolo chiave nel progetto avrà Rhys Drake-Waterfield, regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey e produttore del remake di Bambi. La regia dovrebbe essere affidata, invece, a Scott Jeffrey, che in un’intervista a Dread Central ha rivelato di voler rendere il capriolo della Disney una macchina per uccidere nascosta nel deserto.

Non si fermano qui i riadattamenti horror della Disney, perché anche un altro classico potrebbe avere una sua versione sanguinaria e macabra. Si tratta di Peter Pan, il cui remake horror è stato proposto come un’analisi del lato oscuro del bambino che non voleva diventare adulto. Si tratta sicuramente di un trend in ascesa, l’uscita di Winnie the Pooh: Blood and Honey sarà sicuramente una cartina al tornasole per capire il gradimento del pubblico e per comprendere se film di questo genere possono avere un futuro. Molte idee sono in fermento al momento, una data importante sarà quella del 15 febbraio 2023, quando nelle sale cinematografiche statunitensi uscirà il film horror sull’orso Disney, una pellicola che può fare davvero da apripista a un filone molto ampio.

