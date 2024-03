Sakuna: Of Rice and Ruin, arriva l’adattamento animato

Tutti gli appassionati del gioco Sakuna: Of Rice and Ruin possono prepararsi per un’avventura ancora più coinvolgente, questa volta attraverso l’adattamento animato

Sakuna: Of Rice and Ruin, l’RPG d’azione sviluppato da Edelweiss e pubblicato da Marvelous, ha catturato l’attenzione dei giocatori fin dal suo lancio nel 2020. Ora, gli appassionati avranno un nuovo motivo per festeggiare. Infatti, Sakuna: Of Rice and Ruin riceverà un adattamento animato. L’annuncio è stato fatto da TOHO animation e la serie sarà prodotta dallo studio di animazione P.A. Works. Questo adattamento porterà la storia e il mondo di Sakuna su uno schermo diverso, permettendo ai fan di immergersi ancora di più nell’universo del gioco. La trama di Sakuna: Of Rice and Ruin ruota attorno a Sakuna, una dea della raccolta del riso, che deve affrontare sfide e avventure mentre coltiva il riso e combatte creature malvagie. L’unicità di Sakuna consiste nella sua abilità di coltivare il riso. I giocatori devono piantare, innaffiare, raccogliere e lavorare il riso. Il successo nella coltivazione influisce sulla crescita di Sakuna e sulla sua forza in battaglia. Il gioco ha ottenuto un grande successo grazie alla sua storia coinvolgente e al suo stile artistico unico.

Sakuna: Of Rice and Ruin, le informazioni sull’anime

La serie animata Sakuna: Of Rice and Ruin è prevista per il 2024 e porterà i personaggi e l’ambientazione del gioco su uno schermo più grande. Il cast includerà voci familiari come Naomi Oozora nel ruolo della protagonista Sakuna, insieme ad altri personaggi chiave come Tama, Kokorowa, e Tauemon.

Il teaser trailer dell’anime è già disponibile, e gli appassionati possono dare un’occhiata a cosa li aspetta. Inoltre, l’anime sarà presente anche all’Anime Japan 2024, che si terrà dal 23 al 24 marzo presso il Tokyo Big Sight, come parte dello stand di TOHO animation. Non vediamo l’ora di vedere come la storia di Sakuna prenderà vita sullo schermo!

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema film e serie TV, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.