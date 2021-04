Migliori anime Netflix da vedere: serie e film | Aprile 2021

L’animazione giapponese raccoglie sempre più fan e anche Netflix ne è consapevole: in questo 2019 scopriamo quindi quali sono i migliori anime Netflix da vedere, tra serie e film!

L’offerta di Netflix è estremamente ampia e continua ad aumentare. Una piccola fetta dei prodotti disponibili sulla piattaforma di streaming è composta da anime giapponesi. Ne possiamo trovare di vario genere e di differente qualità: vogliamo quindi scandagliare le varie serie, i cortometraggi e i lungometraggi disponibili per suggerirvi i migliori da vedere.

Abbiamo deciso di dividere questi nostri consigli in due differenti categorie: serie e corti/lungometraggi. Scopriamo quindi quali sono i migliori anime da vedere su Netflix!

Serie anime: i migliori da vedere su Netflix

Ecco a voi le serie da noi viste (e riviste) che meritano assolutamente di far parte di questa lista.

Violet Evergarden | Migliori anime Netflix

Ha l’aspetto di una bambola, il portamento di un soldato, ma il suo cuore dov’è?

Violet Evergarden è una ragazzina cresciuta in mezzo alla guerra. Violet è stata uno strumento di morte per anni. Non ha passato, non ha famiglia, non ha nulla: soprattutto ora che il suo Maggiore, l’unica persona che si sia mai curata di lei, è morto.

La guerra è finita, ormai, e Violet deve imparare a vivere e a essere libera, senza dover attendere ordini altrui. Violet, però, deve capire anche cosa significa amare e decide di farlo diventato una Auto Memory Doll, una scrittrice di lettere che viaggia per il continente per aiutare gli altri a esprimere i loro sentimenti: riuscirà a esprimere anche i propri?

Violet Evergarden è un personaggio assolutamente irrealistico: una ragazzina supersoldato, ignara della benché minima regola sociale, incapace anche solo di capire il significato di “bello”. Eppure Violet Evergarden è costantemente credibile, costantemente dolce e profondo. Violet farà commuovere gli animi più sensibili e incanterà gli amanti dell’animazione con il proprio comparto tecnico di primissimo livello.

Steins;Gate | Migliori anime Netflix

Steins;Gate è un anime a tematiche sci-fi e thriller. Seguiamo le vicende di Rintaro Okabe e del suo gruppo di amici che, modificando un forno a microonde, sono riusciti a realizzare un apparecchio in grado di mandare messaggi indietro nel tempo. Non sono gli unici, però, ad aver accesso ad una tecnologia di questo tipo: una società segreta scopre quindi ciò che i ragazzi stanno facendo e cerca di impedire loro di divulgare questa scoperta, anche tramite metodi violenti. Rintaro Okabe si ritrova quindi a dover salvare se stesso e le persone a lui più care, anche a costo di riscrivere più e più volte il passato per giungere al futuro migliore per tutti.

Steins;Gate è un anime di alto livello, animato con sapienza e con una sceneggiatura di qualità. Non potrete non amare i personaggi di questa serie: Rintaro e i suoi amici sono sempre un po’ strani, ma comunque credibili nella loro bontà e forza d’animo.

Ano Hana | Migliori anime Netflix

Cambiamo genere e spostiamoci verso Ano Hana o, se vogliamo il titolo completo e tradotto, Ancora non conosciamo il nome del fiore che abbiamo visto quel giorno. Indipendentemente dal vostro grado di apprezzamento nei confronti dei titoli lunghi, Ano Hana non potrà non colpirvi in profondità.

La storia si concentra su Jintan, un giovane liceale che comincia a vedere attorno a sé l’apparizione di una amica d’infanzia. Il ragazzo bolla la visione come irreale e pura conseguenza del proprio stress, ma la ragazza (Menma) esprime un desiderio: Jintan deve riunirsi a quelli che erano i loro migliori amici d’infanzia, facendo pace e donando pace anche a Menma stessa. Il compito è più complicato di quel che sembra, visto che il gruppo si è separato da lungo tempo. Ritroveremo quindi i vari membri, scoprendo come sono cambiati dall’infanzia all’adolescenza, tra rancori, amori e sofferenza. Tutto ruoterà attorno alla figura di Menma: cosa le è veramente successo? Qualcuno ha colpa?

Ano Hana è il tipico anime che porterà alle lacrime anche i cuori più glaciali grazie alla sua storia semplice e realistica, che parla di ferite dell’animo che non sono in grado di rimarginarsi solo col tempo e la solitudine.

Devilman Crybaby | Migliori anime Netflix

Cambiamo ancora genere o, per meglio dire, facciamo un volo pindarico talmente lungo da cambiare persino sistema solare. Devilman Crybaby è in una certa forma una storia d’amore, ma al primo sguardo non è assolutamente semplice realizzarlo.

Devilman Crybaby è una rivisitazione in chiave moderna del manga di Go Nagai. Tutta la vicenda ruota attorno a Akira e Ryo, due giovani in età da liceo molto diversi l’uno dall’altro, ma legati da un’amicizia profonda che risale all’infanzia. Ryo rivela all’amico che i demoni esistono veramente e si annidano tra gli uomini: il suo compito è quello di svelare la loro esistenza ed eliminarli. Per farlo, fa sì che Akira venga posseduto da un potentissimo demone, Amon. Akira, poiché dotato di un cuore molto forte, riesce ad avere il controllo sul demone e diventa quindi un essere ibrido: un devilman. Con questo corpo combatte i demoni e cerca di salvare l’umanità.

Devilman Crybaby non limita in alcun modo il tasso di violenza, gore e sessualità fin dal primo episodio in un crescendo sempre più intenso e disturbante. È innegabile che i più sensibili non riusciranno a reggere la visione di questo anime.

Devilman Crybaby non è un’opera perfetta: la narrazione, rispetto all’opera originale, vede il proprio focus leggermente decentrato (non possiamo dire di più senza fare spoiler!) rendendo alcune figure secondarie meno rilevanti per l’economia della serie; anche vedendola in questo modo, però, è innegabile che alcuni di questi personaggi avrebbero goduto di un minutaggio superiore (solo 10 puntate da 25 minuti). In ogni caso, Devilman Crybaby è un ottimo modo per recuperare l’opera di Go Nagai in versione anime, moderna e non edulcorata.

One-Punch Man| Migliori anime Netflix

One-Punch Man è esattamente quello che sembra. Una parodia dei battle shonen più classici: se di norma l’eroe deve diventare sempre più forte per sovrastare i nemici, il protagonista di One-Punch Man, Saitama, riesce ad avere la meglio con un solo pugno. Essere i più forti è l’obbiettivo di ogni battle shonen, ma il problema è dietro l’angolo: la noia. Nessuno è al suo livello e Saitama non riesce a dare un senso alla propria vita. Tutto cambierà quando incontrerà Cyborg, un ragazzo in cerca di vendetta che desidera diventare suo allievo.

In un mondo in cui “fare il supereroe” è un vero lavoro, Saitama sarà il deus ex machina sullo sfondo, mentre i “normali eroi” (tutti classici personaggi che troveremmo in un “normale battle shonen”) creano la vera trama della vicenda. Tra gag e nemici ogni volta più assurdi e distruttivi, seguiremo Saitama nel suo viaggio alla ricerca di un avversario degno di tal nome.

Full Metal Alchemist: Brotherhood | Migliori anime Netflix

Passiamo ora a un classico amato da tutti, per buoni motivi. Full Metal Alchemist: Brotherhood racconta la storia dei fratelli Elric, due giovani alchimisti che hanno cercato di compiere un’alchimia tabù e proprio per questo hanno subito una grande punizione. Alphonse, il più giovane, ha perso tutto il corpo e la sua anima è stata legata ad un’armatura dal fratello maggiore, Edward, che ha pagato perdendo una gamba e un braccio.

I due sono alla ricerca della pietra filosofale per riottenere i propri corpi, ma sullo sfondo si disegna, puntata dopo puntata, una trama complessa che sovvertirà tutte le normali regole del mondo dei fratelli. Guerre, alchimie proibite, morte e tradimenti: le 64 puntate che compongono Full Metal Alchemist: Brotherhood sapranno come colpirci nel profondo ma al tempo stesso riusciranno ad alleggerire il nostro viaggio quando è necessario. Dalla comicità alla drammaticità, la storia degli Elric è sempre interessante e potente.

Psycho Pass | Migliori anime Netflix

2112. Tokyo. La lotta contro la criminalità ha raggiunto nuovi livelli e, ora, ogni cittadino è sottoposto a una valutazione che permette di determinare lo stato mentale e l’inclinazione a commettere un crimine: lo Psycho-Pass, per l’appunto. Chiunque abbia una valutazione troppo alta, viene considerato un potenziale criminale (anche nel caso in cui non abbia commesso alcun crimine) e viene braccato e arrestato. Questo compito spetta agli Esecutori, criminali latenti che cercano di riscattarsi lavorando per la polizia, e agli Ispettori, agenti di polizia che sorvegliano e coordinano il lavoro degli Esecutori. L’arma prediletta è il Dominator, una pistola che adatta la propria potenza a seconda del livello di criminalità del soggetto preso di mira.

La storia segue le vicende di un Esecutore e una giovane Ispettrice appena entrata in squadra. Il Sistema, però, è tutt’alto che utopico e quando si ritroveranno a fronteggiare un criminale il cui Psycho Pass rimane sospettosamente basso, tutto le regole cambieranno.

Un marzo da leoni | Migliori anime Netflix

Rei Kiriyama è un taciturno e solitario giocatore professionista di shogi, un elaborato gioco giapponese simile agli scacchi occidentali. Rei, però, è anche un ragazzino rimasto senza famiglia. Il giovane, infatti, ha perso i genitori da diversi anni, ma si è anche allontanato dalla famiglia adottiva che si è presa cura di lui dopo la tragedia. Ora si mantiene con lo shogi, ma gli allenamenti e le partite lo tengono lontano dalla vita di un normale adolescente.

Oppure è l’opposto? Rei convive con innumerevoli fantasmi e cerca quotidianamente di andare avanti, solo con le proprie forze. Saranno però le persone attorno a lui, spesso consapevoli dell’immenso dolore che lo ha colpito, ad aiutarlo a proseguire sul suo cammino. Un marzo da leoni è un’anime molto dolce e dai toni pacati, che sa raccontare una storia di rinascita senza risultare mai banale.

Kill la Kill | Migliori anime Netflix

Ryuko è una focosa ragazza in cerca dell’assassino del padre. Il suo viaggio la porta all’Accademia Honnouji, una scuola-stato governata dalla tirannica Satsuki e dai suoi quattro leader del consiglio studentesco. L’accademia produce abiti che rendono gli indossatori più potenti e veloci, ma solo chi fa parte dell’élite ne riceve uno.

Ryuko riesce però a trovarne uno speciale, un abito vivo che beve il sangue della giovane per darle un potenza sovrumana. Come in ogni battle shonen, però, la giovane deve continuare a potenziarsi per abbattere ogni nemico sul proprio cammino: come può farlo? Non con i soliti banali allenamenti o con nuovi poteri magici, ma svestendosi! Più il vestito diventa attillato, più forte sarà il legame tra la giovane e l’abito. Kill la Kill trasforma il fan-service in una legittima componente di trama.

Tra gag, combattimenti strabilianti e una trama che mescola mistero e vendetta, Kill la Kill ha tutte le carte in regola per farvi divertire fino all’ultima puntata.

L’Attacco dei Giganti | Migliori anime Netflix

L’umanità vive in pace, segregata all’interno di colossali mura di pietra perché il mondo è stato invaso da creature chiamate giganti. Questi mostri grotteschi dotati di sembianze umane, ma molto più grandi, si nutrono di uomini. L’unica cosa che rende possibile la vita di Eren e dei suoi amici sono le solide mura. Finché un giorno non accade l’irreparabile: un gigante colossale, alto più di 50 metri crea un breccia e i giganti riescono ad entrare all’interno delle mura.

Uno degli anime genere fantasy horror più intensi degli ulimi anni, un susseguirsi di colpi di scena che non fanno altro che creare nuove aspettative e dubbi. Fin dai primi minuti la tensione salirà alle stelle e non scenderà se non per pochi minuti di pace. Una trama così fitta e ben congegnata che si districa pian piano facendovi cadere in una dipendenza da serie TV non si vedeva da parecchio: il genio di Hajime Isayama vi porterà lontanissimi. E poi il comparto tecnico da paura: l’animazione dei combattimenti aerei è veramente qualcosa di sublime e contribuisce a creare un prodotto davvero di altissimo livello.

The Promised Neverland | Migliori anime Netflix

Un gruppo di ragazzi vive con serenità in un orfanotrofio assieme ad una “mamma” acquisita che si prende cura di loro. Le giornate passano tra risate ed allegria mentre i bambini si dedicano allo studio, al gioco e alla faccende. Finchè due di loro, Emma e Norman, non fanno una raccapricciante scoperta sulla vera natura dell’orfanotrofio. Comincia quindi una entusiasmante corsa contro il tempo, fatta di strategie e colpi di scena, per riuscire a salvare tutti i bambini dal tragico destino che li aspetta.

La categoria degli anime “escapologici”, iniziato con Attack on Titans sembra continuara ad essere una carta vincente: tanti misteri e la tensione sempre a livelli altissimi; accanto ai tre protagonisti gli episodi voleranno letteralmente. Seconda stagione già confermata ovviamente.

Neon Genesis Evangelion | Migliori anime Netflix

Un grande capolavoro d’animazione, uno dei più grandi di sempre. Non è un prodotto fruibile da tutti, ma chi riuscirà ad apprezzarlo troverà tutto quello che si può desiderare: azione, filosofia, psicologia. Quest’ultimo aspetto in particolare è tra i migliori in tutto il mondo della settima arte: i personaggi di Evangelion hanno una psicologia complessa che viene esplorata a fondo con una tecnica narrativa e di animazione tipica del maestro Hideaki Anno che fa largo uso del monologo interiore.

Non manca comunque l’azione del classico anime mecha degli anni ’90. Consigliatissimo, anche se il nuovo doppiaggio ha destato molto scalpore.

JoJo’s Bizarre Adventure | Migliori anime Netflix

Tratto dallo storico manga di Hirohiko Araki che viene pubblicato da circa 30 anni, JoJo’s Bizarre Adventure si è rivelato uno dei migliori shōnen seinen degli ultimi tempi. Lo stile grafico è unico nel suo genere e tratto distintivo dell’intera opera. L’ambientazione è un misto stra storia, fantasy e steampunk che parte nell’Europa di fine ‘800.

Ma l’originalità di questo anime è ben marcata anche nella caratterizzazione dei personaggi, a tratti grotteschi e divertenti. Se cercate un prodotto originale e diverso dal solito questo fa per voi. Da vedere in giapponese sub ita per godersi al massimo gli storpioni linguistici diventati famosissimi tra i fan nel nostro paese.

Death note | Migliori anime Netflix

Un misterioso quaderno in grado di uccidere a distanza chiunque, un dio della morte annoiato e due ragazzi fin troppo arguti. Questa è la miscela esplosiva di Death Note che quando uscì per la prima volta nel 2003 provocò l’euforia di tutti gli appassionati del genere. Essenzialmente si tratta della storia di un assassino e della sua cattura. Ma stranamente questa volta il protagonista veste i panni del cattivo. Come sarà vedere il mondo dall’altro lato?

Che cos’è la giustizia? Probabilmente è questa la domanda che permea tutta questa serie, ma non preoccupatevi: non si tratta di un anime filosofico e lento. Death Note è un vero e proprio poliziesco dove due giovani e brillanti menti si scontrano in un climax di tensione e strategia che vi farà macinare un episodio dopo l’altro.

Ergo Proxy | Migliori anime Netflix

Siamo in un universo cyber-punk distopico, gli esseri umani collaborano con robot detti autoreiv che sembrano soffrire di una strana “infezione”. Come se non bastasse una misteriosa creatura fugge da un laboratorio. All’inizio questo anime sembra un poliziesco, ma la cosa presto si trasformerà in una discesa psicologica e disturbante. Il ritmo è lento, i combattimenti non sono epici o non ci sono affatto. Si tratta di un prodotto non adatto a tutti, difficile da apprezzare. Ma se ci riuscite, scoprirete una perla rara.

Beastars | Migliori anime Netflix

Uno degli ultimi sforzi di Netflix è ambientato in un mondo popolato da animali umanizzati, tuttavia è lungi dall’essere un prodotto dedicato ai bambini. Non è una favoletta, essa propone tematiche serie e problematiche adolescenziali – un classico dell’animazione giapponese – in una salsa nuova e originale. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione o di vedere direttamente la breve serie che conta solo 12 episodi!

7seeds | Migliori anime Netflix

In una ambientazione post-apocalittica a causa di un meteorite caduto sulla Terra, nuove forme di vita si sono sviluppate in reazione all’evento. Alcuni esseri umani sono stati sigillati criogenicamente per poter sopravvivere alla devastazione ed evitare l’estinzione del genere umano. Essi dovrann0 superare numerose sfide per non morire e portare avanti il loro compito in mondo ostile e completamente diverso da quello che conosciamo. Questo anime tuttavia non è solo avventura e azione, ma è caratterizzato da una forte componente psicologica che analizza i personaggi da vicino e mette in risalto la loro crescita, in qualche modo creando una metafore dell’intero genere umano.

Trigun | Migliori anime Netflix

L’ambientazione western mescolata all’atmosfera sci-fi ci riporta ai fasti di Cowboy Bebop. Ma in questo caso è tutto al rovescio: il protagonista è un pericoloso criminale con una taglia molto alta che dovrà sfuggire dai suoi aguzzini in un mondo avverso alle sue idee e filosofie di vita. Infatti questo anime vi trascinerà di città in città, combattendo contro nemici diversi che metteranno in difficoltà fisica e psicologica il nostro protagonista. Il nostro eroe evolverà nel corso dello svolgimento, affrontando duelli e quesiti filosofici sempre più complessi. Un bel percorso per gli amanti dell’azione e della riflessione!

Film anime: i migliori disponibili su Netflix

Dopo le serie, vediamo come se la cava Netflix in ambito di corti e lungometraggi. Recentemente, Netflix ha ben ampliato la propria offerta anche dal punto di vista dei lungometraggi: scopriamo quali sono le scelte di tuttoteK!

Il giardino delle parole | Migliori anime Netflix

Da Makoto Shinkai (salito alla ribalta a livello mondiale con your name., di cui parliamo poco sotto) abbiamo ricevuto una discreta serie di cortometraggi di qualità: l’ultimo in ordine cronologico è Il giardino delle parole.

Seguiamo la storia di Takao, giovane studente liceale che ha una sola e vera passione: diventare un artigiano fabbricante di scarpe. Il suo sogno non viene preso sul serio da nessuno, ma Takao non demorde: nei giorni di pioggia, il ragazzo salta la scuola e si nasconde in un parco di Tokyo, sotto un gazebo, e disegna scarpe che poi fabbrica nel tempo libero spendendo tutti i propri risparmi. Proprio in quel parco, Takao incontra una giovane donna misteriosa e, di pioggia in pioggia, i due si conoscono e si avvicinano, aiutandosi a vicenda a credere maggiormente in se stessi.

Il giardino delle parole è una storia di sogni, speranze e paure nei confronti del futuro. È una storia di crescita che ha luogo in una dimensione reale, qual può essere un semplice parco, che diventa irreale nel momento in cui la pioggia chiude quel mondo verde e grigio attorno ai protagonisti.

Ciò che colpisce nelle ultime opere di Shinkai è la grande potenza tecnica delle ambientazioni, realizzate a partire da vere fotografie di Tokyo. Il giardino delle parole è da vedere con la bocca spalancata per la meraviglia sia visiva che narrativa.

Little Witch Academia: The Enchanted Parade | Migliori anime Netflix

Little Witch Academia si compone di due cortometraggi e una serie animata (attualmente conta due stagioni). Con il primo corto (circa 25 minuti), Little Witch Academia si mostra al mondo con una prova convincente, ma ancora priva di una forte identità personale. La serie, invece, non riesce a mantenere il livello qualitativo costante nel corso delle due stagioni, per quanto abbia i propri pregi.

Il vero piatto forte risulta essere il secondo cortometraggio (da circa 55 minuti). The Enchanted Parade si pone come effettivo seguito del primo corto e si concentra ancora una volta su Akko e le sue amiche, Lotte e Sucy, introducendo tre nuove studentesse che ritroveremo poi anche nella serie. L’ambientazione è una scuola di magia, dove le ragazze si preparano a diventare streghe.

L’opera si apre su Akko che viene mandata dalla preside, insieme alle amiche, dopo l’ennesima malefatta: la professoressa è stufa dei continui e inutili richiami e quindi dà un ultimo compito alla giovane. Le streghe dovranno organizzare una parata che si tiene ogni anno nella città vicina alla scuola: la festa è in commemorazione alla caccia alle streghe del medioevo e le giovani che la organizzano devono subire una serie di punizioni goliardiche da parte del pubblico non magico. Akko ovviamente non accetta una festa così triste e antica e cerca di far di tutto per cambiare le cose. Essendo imbranata e poco abile con la magia, però, farà più danni che altro, ma con l’impegno e l’aiuto delle amiche riuscirà nel proprio piano.

Little Witch Academia: The Enchanted Parade è un majokko semplice, divertente e adatto a ogni età, grazie alla sua storia dolce e dinamica e all’animazione di qualità.

Tutti i film Ghibli | Migliori anime Netflix

Difficile scegliere quando di tratta di pellicole dello storico Studio Ghibli. Si tratta di produzioni di altissimo livello, sospesa tra un sogno fiabesco e la cruda realtà della vita. La spinta emotiva di questi prodotti è portentosa: i personaggi hanno una caratterizzazione profonda e diversificata in grado di coinvolgere nel profondo lo spettatore. La semplicità e la naturalezza della narrazione sono le colonne portanti dello stile Ghibli: in un settore cinetografico dominato dall’azione, da trame intricate e dagli effetti speciali, i film dello studio sono una antimonia necessaria ad allegerire la vostra vita.

Ogni storia è diversa, ma ci sono tante tematiche che fanno da filo conduttore in comune: il rispetto della natura, le creature fiabesche spesso e volentieri ispirate alla mitologia giapponese e tante eroine – sì, sono quasi tutte al femminile le protagoniste! – che riusciranno davvero a bloccare le lancette della vostra vita per 90 minuti circa. Vale sempre la pena di vedere un film Ghibli, è come ricaricare le batterie.

Wolf Children | Migliori anime Netflix

Chiudiamo i nostri consigli con un lungometraggio. Wolf Children è la storia di una famiglia a dir poco atipica. Una giovane donna si innamora di un uomo-lupo e ha due figli da lui: l’esuberante Yuki (neve) e il timido Ame (pioggia). L’uomo però muore a seguito di un incidente e la donna si ritrova a dover crescere da sola dei bambini non sono completamente umani. Si ritrova costretta a fuggire in campagna, poiché in città è impossibile nascondere la natura dei figli che non sanno contenere il proprio io ferale. I due giovani crescono e cambiano, comprendendo quale parte di sé è più importante, senza però mai dimenticare la famiglia.

Wolf Children è una storia commovente e forte che emozionerà molti. Alla regia troviamo Mamoru Hosoda: conosciuto anche per La ragazza che saltava nel tempo, Summer Wars e The Boy and the Beast (anch’esso disponibile su Netflix), oltre che del recente Mirai. Un curriculum di tutto rispetto che già da solo dovrebbe spingere tutti a guardare Wolf Children.

La forma della voce | Migliori anime Netflix

Naoko Yamada porta nei cinema la storia ideata da Yoshitoki Ōima con il suo manga A silent voice. Il tema principale di questo bellissimo e commovente film è il bullismo. La storia segue le vicende di Shōya che, all’età di undici anni, si ritrova in classe con Shōko. La giovane è sorda e comunica unicamente con un quaderno: l’inserimento della ragazza è inizialmente semplice, ma ben presto il ragazzo inizierà a bullizzarla, seguito a ruota dal resto della classe. Quando i fatti vengono alla luce, Shōko cambia scuola e Shōya viene indicato come unico colpevole. Il giovane viene quindi ostracizzato da quelli che fino a poco prima erano suoi amici. L’opera ci porta poi avanti di anni, quando Shōya decide di cercare Shōko per chiederle scusa.

La forma della voce tratta quindi del bullismo da più punti vista e ci racconta una storia di redenzione: le ferite del passato non possono mai guarire del tutto, ma c’è sempre spazio per chiedere perdono e per riceverlo.

your name. | Migliori anime Netflix

Non potevamo certo farci mancare il più grande successo di pubblico e critica di Makoto Shinkai, your name. Questo lungometraggio racconta la storia di due giovani che vivono in mondi estremamente distanti ma creano un legame sfidando lo spazio e il tempo.

Mitsuha è una ragazza energica, che vive con la sorellina e la nonna in un paesino di campagna, in mezzo alle montagne. Taki è un giovane di Tokyo, che si divide tra scuola e un lavoro part-time. Tutto inizia a cambiare quando i due si risvegliano l’uno nel corpo dell’altro. Dopo un primo spaesamento, i ragazzi capiscono quello che sta succedendo e trovano un modo per comunicare.

Nasce quindi un legame unico, tra due persone che possono spiare e immettersi nella vita l’uno dell’altro, ma che non possono mai realmente vedersi. Questo filo rosso che li unisce, però, è fragile e Mitsuha e Taki dovranno lottare per non spezzarlo.

Akira | Migliori anime Netflix

Si tratta di un grande classico dell’animazione che quando uscì alla fine degli anni ’80 diede inizio ad una sorta di rivoluzione. Prima di tutto rese popolare l’animazione giapponese in occidente, ma soprattutto si avvicinava a tematiche complesse come i limiti dell’essere umano con una semplicità e potenza veramente disarmanti. Ancora oggi rappresenta una pietra miliare da vedere. La trama ruota attorno ad un gruppo di giovani motociclisti in una ambientazione futuristica. Un misterioso progetto “Akira” coinvolge uno dei membri della banda, ma la cosa presto sfugge di mano.

Flavours of Youth | Migliori anime Netflix

Frutta di una collaborazione tra l’emergente panorama dell’animazione cinese e la tradizione giapponese. Il risultato è uno squisito quadretto composto di tre episodi. Le storie sono brevi e semplici, nessuna trama complessa. La potenza comunicativa è tutta incentrata sul rapporto tra umo e tempo. Un poetico e visivamente impressionante viaggio nel mondo dei ricordi e dei sapori che ricorda molto Marcel Proust nel suo “Alla ricerca del tempo perduto”. Diciamo che forse ci sono alcuni punti un po’ stridenti alle volte, ma certamente Flavours of Youth è un film da vedere.

Cosa avete scelto?

Questi erano i nostri suggerimenti per i miglior anime su Netflix. Cosa ne pensate? Ci sono altri anime che avete visto e amata incondizionatamente? Noi continueremo ad aggiornare questa guida per inserire tutti gli anime di qualità presenti nel catalogo Netflix!

Dragon Ball, Neon Genesis Evangelion, My Hero Academia e Sailor Moon: su tuttoteK parliamo costantemente del mondo anime, perché non dai un’occhiata?

Rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per scoprire tutte le novità sul mondo Netflix, come ad esempio il nostro speciale sulle migliori serie TV!