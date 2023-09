Michael Gambon: il commosso addio all’attore dai colleghi della saga di Harry Potter

Il mondo del cinema piange la grande perdita dell’attore britannico Michael Gambon. Divenuto noto per il ruolo di Albus Silente nel famoso franchise cinematografico di Harry Potter; si è spento nella giornata di giovedì 28 settembre all’età di 82 anni. Tanti i post condivisi sui social per ricordare in modo commosso e affettuoso, l’ultimo preside di Hogwarts.

Dai fan più affezionati fino ai colleghi protagonisti della saga; partendo dal maghetto protagonista Daniel Radcliffe fino alla brillante scrittrice madre degli omonimi romanzi della saga, J.K. Rowling. Per ricordare lo straordinario attore e uomo brillante.

I've just heard the awful news about Michael Gambon. The first time I ever laid eyes on him was in King Lear, in 1982, and if you'd told me then that brilliant actor would appear in anything I'd written, I'd have thought you were insane. Michael was a wonderful man in additional…

— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 28, 2023