Lucca Comics & Games 2023: presentato il programma dell’evento

In conferenza stampa è stata presentata Lucca Comics & Games 2023, che si terrà dall’1 al 5 novembre prossimi: vediamo qual è il programma dell’Area Movie

Si è svolta a Milano la conferenza stampa della nuova edizione dell’ormai mastodontica Lucca Comics & Games, irrinunciabile appuntamento per migliaia di appassionati che si riverseranno in massa sulla cittadina toscana dall’1 al 5 novembre per stare insieme a condividere i loro interessi, in questa edizione che non a caso porta il titolo di Together. Nell’occasione sono state annunciate parecchie novità e gli ospiti, tantissimi, di cui diamo qualche nome con particolare riferimento all’Area Movie.

Lucca Comics & Games 2023: il programma dell’Area Movie

Il cinema e le serie tv tornano a invadere Lucca con l’imperdibile programma dell’area Movie a cura di QMI, che anche quest’anno porterà grandi anteprime, proiezioni speciali e incontri con ospiti dei titoli più attesi del piccolo e grande schermo. Netflix in primis, con uno spazio fisico dedicato e con l’anteprima del primo episodio di Tutta la luce che non vediamo, la rivoluzionaria miniserie tratta dall’omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, diretta da Shawn Levy e con Aria Mia Loberti, Nell Sutton, Mark Ruffalo e Hugh Laurie. La piattaforma porterà anche il fan screening dei primi due episodi di Suburraeterna, serie tv che espande l’universo Suburra. Giacomo Ferrara, che riprende l’iconico ruolo di Spadino da protagonista, sarà presente per incontrare i fan, prima dell’uscita su Netflix prevista per il 14 novembre.

Anche Prime Video non manca nel programma, con ospiti d’eccezione che presenteranno i loro prossimi show: Fabio De Luigi presenterà Amazing, il nuovo e attesissimo one prank show in arrivo il 3 novembre. Lillo Petrolo svelerà al pubblico di Lucca, nel corso di un panel tutto da ridere, le prime inedite immagini del prossimo film, Elf Me, che lo vede protagonista su Prime Video dal 24 novembre nei panni di un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. E ancora, Maccio Capatonda, Danilo Carlani e Alessio Dogana saranno ospiti attesi di un panel dedicato al loro prossimo film, la storia di un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico in arrivo presto su Prime Video.

La lista continua con Rai Tech, RaiPlay e Digital e tantissimi altri. Non possiamo elencarli tutti, per cui vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione per tutti i dettagli.

