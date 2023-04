Harry Potter: la serie TV è ufficiale, siglato l’accordo!

Nelle scorse ore è giunta la conferma ufficiale da HBO: la serie TV su Harry Potter si farà e l’accordo fra l’azienda e J.K.Rowling è stato firmato, ecco tutti i dettagli a nostra disposizione finora

Un franchise che ha saputo rivoluzionare e rivoluzionarsi nel corso del tempo, una serie iconica e che ha saputo far crescere milioni di lettori, appassionati e, perché no, anche videogiocatori. E li ha cresciuti immergendoli in un mondo fantastico, dalle tinte a volte oscure, ma che permetteva a chiunque si lasciasse avvicinare di fare una cosa che difficilmente, ormai, le proprietà intellettuali riescono a fare fino in fondo: sognare. Dai, ammettiamolo: tutti hanno sognato una lettera da Hogwarts, tutti hanno sognato di tuffarsi nel binario 9 e 3/4 e tutti volevano una civetta da chiamare Edvige come animale domestico. Sì, lo avete già letto dal titolo: hanno confermato la serie TV di Harry Potter.

Dopo una lunga serie di rumor e ufficialità mancate, finalmente nella giornata di oggi HBO ha confermato di aver siglato un accordo con J.K.Rowling per portare il piccolo mago più famoso di sempre sul… piccolo schermo. Forte del successo del videogioco Hogwarts Legacy (qui trovate la nostra recensione redazionale!), il franchise è tornato a far parlare di sé negli scorsi mesi anche se, nella realtà delle cose, non ha mai smesso di farlo da quel lontano 2001, anno di uscita al cinema del primo film della serie. Attualmente si sa poco, in termini di dettagli, sulla serie TV, ma nel prossimo paragrafo, appena sotto il Tweet di annuncio di HBO, ve ne parliamo.

Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

La serie TV di Harry Potter si farà, siglato l’accordo fra HBO e J.K.Rowling!

J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva della serie e supervisionerà tutto il progetto. Si è anche detta compiaciuta dell’accordo raggiunto con HBO Max, affermando che lungo tutte le stagioni che la comporranno, la serie preserverà l’integrità dei romanzi. A produrla saranno Warner Bros e Bronte Film and TV, che sono attualmente alla ricerca di uno showrunner che curi l’adattamento dei romanzi (uno per stagione, da quel che si sa). Le riprese non dovrebbero comunque iniziare prima della tarda estate del 2024 e forse (e sottolineiamo il forse) potremo vedere qualcosa della serie nel 2025.

Dettagli ancora zero, insomma, ma oramai è ufficiale: la serie TV di Harry Potter si farà! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

