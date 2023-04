Dopo un periodo di sconforto, Johnny Depp si prepara a tornare sul grande schermo con Jeanne Du Barry, film d’apertura del Festival di Cannes

Quello appena passato non deve essere stato un periodo facile per Johnny Depp; le sue vicende private hanno avuto un forte impatto anche sulla sfera lavorativa. L’attore è stato infatti sollevato dal suo ruolo in Animali Fantastici e dal franchise di Pirati dei Caraibi, incrinando anche i suoi rapporti con la Warner Bros e la Disney. Non tutto però è stato perduto; Johnny Depp sta infatti per tornare in un nuovo lungometraggio, dal titolo Jeanne Du Barry. Il film non passerà certo inosservato, visto che è stato scelto come film d’apertura al 76° Festival di Cannes, ecco i dettagli.

Trama | Jeanne Du Barry: Johnny Depp apre il 76° Festival di Cannes

Il film segue la storia di Jeanne, una giovane donna della classe operaia, dotata di grande fascino, intelligenza ed ambizione, con cui è stata in grado di scalare le gerarchie francesi, arrivando sino al cospetto di Re Luigi XV. Il sovrano, ammaliato da Jeanne e ignaro delle vere origini della ragazza, se ne innamorerà perdutamente, riscoprendo il gusto della vita. Ciò permetterà a Jeanne di trasferirsi a vivere alla corte francese, anche se non tutto andrà come sperato. Il suo arrivo sarà fonte di scandalo, perché nessuno vorrà una ragazza di strada al fianco del re. Il film vede come protagonista Maïwenn, nei panni di Jeanne; al suo fianco Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair.

Un grande ritorno

Jeanne Du Barry, verrà diretto da Maïwenn, attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica francese che prenderà parte alla pellicola anche come protagonista. Maïwenn, al suo sesto lungometraggio, non è nuova nell’ambiente del Festival di Cannes: nel 2011 aveva infatti ricevuto il Gran Premio della Giuria, per il film Polisse. Nel 2015 è tornata alla manifestazione con Mon Roi, grazie a cui Emmanuelle Bercot vinse il Premio alla Migliore Attrice. La prima del film sarà trasmessa dopo la cerimonia di apertura, al Grand Théâtre Lumière, martedì 16 maggio, giorno della prima mondiale e della distribuzione nei cinema francesi. Dopo un periodo al cinema, Jeanne Du Barry arriverà anche su Netflix.

