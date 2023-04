Five Nights at Freddy’s: svelata la data d’uscita del film!

Nelle scorse ore, Blumhouse Productions ha svelato la data d’uscita del film di Five Nights at Freddy’s: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Five Nights at Freddy’s (FNAF per gli amici) è una serie di punta e clicca horror nata nel 2014 da un’idea del designer Scott Cawthon e diventata velocemente mainstream e, soprattutto, vendutissimo. Fra i vari misteri nascosti nella lore del suo mondo di gioco e, soprattutto, ai jumpscare sempre ben assestati, il successo era praticamente garantito e il franchise ha una fanbase veramente agguerrita e pronta alle novità. L’ultimo capitolo uscito, Security Breach, è arrivato su console nel novembre scorso ed ha riacceso la miccia di un altro medium: quello dei film.

Nelle scorse ore, Blumhouse Productions ha annunciato, nella persona del suo CEO Jason Blum, che il film di Five Nights at Freddy’s arriverà in streaming e nelle sale il prossimo 27 ottobre 2023. Universal Pictures si occuperà di distribuirlo nei cinema e sulla piattaforma streaming di NBCUniversal.

As promised:#FNAF FANS: You asked and we delivered. #FNAFMovie is coming this Halloween on October 27. 2023!!!!!

205 days until the party.

And that is the BIG NEWS

— Jason Blum (@jason_blum) April 6, 2023