Il Gladiatore 2: babbuini all’attacco

Il regista Ridley Scott ha già girato 90 minuti de Il Gladiatore 2, babbuini e gladiatori si scontrano in una delle scene

Ridley Scott (che ha risposto alle critiche sul suo ultimo film) ha già girato e montato ben 90 minuti del nuovo film Il Gladiatore 2, dove babbuini e gladiatori combattono all’ultimo sangue in una delle scene già pronte. Il regista stava girando le scene del sequel con Russel Crowe poco prima dell’inizio dello sciopero degli attori. Le riprese riprenderanno solo dopo la fine dello sciopero, ma Ridley Scott ha comunque accorciato i tempi lavorando sul materiale già girato.

Il Gladiatore 2: i babbuini sono una grande minaccia

Come riportato dal New Yorker, con SAG-AFTRA e gli studi di nuovo in trattative, Ridley Scott si sta preparando a tornare a girare le scene de Il Gladiatore 2, con protagonista Paul Mescal, nel momento in cui lo sciopero finirà. Ha detto che potrebbe tornare lunedì. Nell’attesa della fine dello sciopero, il regista stava lavorando a una scena de Il Gladiatore 2 dove il protagonista combatte contro un branco di babbuini. Il motivo è un video di babbuini che attaccavano i turisti a Johannesburg, dal quale Ridley è ossessionato.

I babbuini sono carnivori. Puoi restare lì sul tetto per due ore con la gamba che penzola? NO! Un babbuino può.

Il Gladiatore 2 è ambientato anni dopo gli eventi del primo film. Il sequel ha come protagonista Lucio adulto (Paul Mescal), figlio di Commodo (Joaquin Phoenix). Considerato il grande salto temporale, purtroppo il protagonista del primo film, Russell Crowe, non sarà presente nel sequel. L’attore ha vinto l’Oscar come miglior attore proprio grazie a Il Gladiatore nella 73° edizione della cerimonia di premiazione Oscar. Nel cast, al fianco di Paul Mescal, troviamo Denzel Washington, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Fred Hechinger e Pedro Pascal. Noi di tuttotek.it siamo molto curiosi di vedere questa tanto citata scena de Il Gladiatore 2 con i babbuini, ma anche di scoprire se il sequel sarà all’altezza del primo film. Continuate a seguirci per non perdervi altre notizie su film e serie tv.

