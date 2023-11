Enola Holmes 3: Netflix conferma il sequel

La sorellina di Sherlock Holmes tornerà in Enola Holmes 3, Netflix conferma la lavorazione sul sequel con Millie Bobby Brown

La star protagonista della celebre serie Stranger Things, la giovane Millie Bobby Brown, tornerà nel terzo film della saga dedicata alla sorellina di Sherlock Holmes: Netflix conferma Enola Holmes 3, che è già in fase di scrittura. La giovane attrice non si ferma e continua a partecipare a franchise di successo e i film di Enola Holmes non sono da meno, dando ancora prova del suo grande talento attoriale e del successo che sta ricevendo nella sua carriera appena lanciata.

La fortuna di Netflix: Enola Holmes 3 conferma il successo del franchise

Enola Holmes è diventato un franchise che ha fatto la fortuna di Netflix. Il secondo film, presentato in anteprima il 4 novembre 2022 esclusivamente su Netflix, ha ricevuto il plauso sia dalla critica sia dal pubblico e ha raggiunto il primo posto nella classifica degli utenti Netflix in molti paesi. Millie Bobby Brown è stata anche produttrice del franchise, e in un’intervista a ScreenRent ha espresso il suo entusiasmo nella possibilità di tornare ancora per un altro film:

Mi piacerebbe farne un altro. Vedere Enola Holmes affrontare nuove sfide, vederla in difficoltà, sotto pressione, mentre affronta più casi, trovarsi in situazioni folli e sentirsi più vulnerabile. Sono entusiasta di vederla di nuovo all’opera.

Il capo di Netflix Film Scott Suber ha elogiato la performance di Millie Bobby Brown, descrivendola come un “nostro” talento, per poi confermare da parte di Netflix la realizzazione di Elona Holmes 3. Ha dimostrato di essere soddisfatto del lavoro fatto con il franchise e punta sempre più in alto:

Il franchise di Holmes è inaspettatamente elastico. Ovviamente apprezziamo il lavoro incredibile che ha fatto Warner Bros con Robert Downey Jr. e Jude Law, quindi l’idea di poter espandere l’universo di Holmes con Millie Bobby Brown è davvero eccitante. Stiamo lavorando alla sceneggiatura per per cercare di raggiungere questo obbiettivo. Mi piacerebbe farne un altro.

Chi potrebbe tornare in Enola Holmes 3?

Manca ancora la conferma, ma in Enola Holmes 3 su Netflix potremmo rivedere i volti familiari di Henry Cavill nei panni di Sherlock, Louis Partridge in quelli di Tewkesbury, Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria, madre di Enola e Sherlock, perfino Susie Wokoma (Edith) e Adeel Akhtar (Lestrade). Anche Sam Claflin potrebbe tornare nel terzo film nei panni del fratello maggiore degli Holmes, nonostante non sia apparso nel secondo capitolo a causa di conflitti nello schedule, così come il regista Harry Bradbeer ha dato la sua disponibilità a tornare. Vedremo cosa ci aspetterà nei prossimi mesi, nel frattemèo continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro su Enola Holmes e tanto altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.