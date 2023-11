Napoleon: le risposte alle critiche sul film sono dure

Come di consueto, quando esce un film, la gente inizia già a lamentarsi: le risposte alle critiche su Napoleon da parte del regista sono dure

A Ridley Scott la storia piace, ma non è di suo interesse girare documentari. Queste sono le sue risposte alle critiche su Napoleon, il nuovo film con protagonista Joaquin Phoenix, che interpreterà lo storico condottiero francese nel film storico. Alcuni storici hanno cominciato a puntare il dito contro alcuni errori storici già presenti nel trailer e il regista ha detto la sua a riguardo e le sue parole sono dure.

Le risposte di Ridley Scott alle critiche sulle inesattezze storiche

Durante un’intervista a The New Yorker, è stato chiesto al regista cosa ne pensasse della critica di Dan Snow, storico e volto televisivo che in un video su TikTok ha puntato il dito contro la scena dell’esercito di Napoleone che spara sulle piramidi. Lo storico ha detto che Napoleone non ha mai sparato sulle piramidi, contestando quindi la scelta registica di Ridley Scott sulla Battaglia delle Piramidi combattuta il 21 luglio 1798 tra l’esercito francese e le forze dei neo-Mamelucchi condotte da Murād e Ibrāhīm Bey. In quell’occasione, Napoleone ha messo in pratica una delle sue tattiche militari più significative: il grande quadrato divisionale, ma di certo non ha mai sparato sulle piramidi. Ha contestato anche la capigliatura di Maria Antonietta e il fatto che Bonaparte non ci fosse durante la sua esecuzione. Il regista ha risposto con tre parole: “fatevi una vita”, senza aggiungere altro. Joaquin Phoenix ha difeso la posizione del suo regista.

Se la gente vuole davvero comprendere Napoleone, allora dovrebbe studiare i libri di storia. Questo film è l’esperienza raccontata secondo la visione di Ridley.

Il regista, tra l’altro, non è nuovo ai film storici. Infatti è anche il regista de Il Gladiatore, film con protagonista Russell Crowe, che è stato osannato dalla critica e dal pubblico nonostante le sue inesattezze storiche. Per Napoleon hanno cercato di rimanere quanto più fedeli alla storia, ma era ovvio che per la messinscena dovessero cambiare alcune cose. Con questo film, Ridley Scott vorrebbe vincere l’Oscar. Il regista ha una carriera di tutto rispetto, con capolavori come Alien e Blade Runner, ha sicuramente fatto la storia del cinema. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro del mondo del cinema.

