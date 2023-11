Dragon Trainer: il live-action è stato rimandato

La produzione dell’adattamento cinematografico del film d’animazione Dreamworks sta riscontrando più problemi del previsto: il live-action di Dragon Trainer è stato rimandato nuovamente

L’annunciato live-action di Dragon Trainer è stato rimandato una seconda volta. Il film è stato annunciato più di un anno fa, ma anche quest’opera sta riscontrando grossi problemi nella produzione a causa dello sciopero che ha fermato i lavori di molti prodotti. Purtroppo anche il live-action sta affrontando questo grande ostacolo che presto dovrebbe sparire.

Il live-action di Dragon Trainer rimandato a causa dello sciopero

Secondo un report delle ultime ore, Universal e Dreamworks hanno posticipato ulteriormente la data d’uscita dell’adattamento. Inizialmente era previsto per il il 14 marzo 2025, ma per far fronte al problema dello sciopero degli attori iscritti al sindacato SAG-AFTRA, il film ora ha una nuova data d’uscita: 13 giugno 2025. Come hanno annunciato in precedenza, il film sarà diretto ancora una volta da Dean Deblois, già autore della trilogia animata originale. Tra gli attori del cast troviamo Mason Thames (Black Phone) e Nico Parker (The Last of Us, Dumbo). I due attori interpreteranno rispettivamente Hiccup e Astrid, la coppia celebre della trilogia originale.

La storia strappalacrime di Dragon Trainer

Ispirato ai libri di Cressida Cowell, il live-action seguirà le vicende del primo film d’animazione pubblicato nel 2010, dove inizia la grande avventura di Hiccup e Sdentato. Dal primo film è nata una trilogia che ha costruito quella che è ritenuta una delle storie più belle nel cinema dell’animazione, conclusasi appunto col terzo film del 2019. La storia ha come protagonisti un ragazzo e un drago, che dovranno fidarsi a vicenda per aiutarsi l’uno con l’altro e fermare la guerra tra draghi e vichinghi.

Nel cast vocale ci sono celebrità di alto rango come Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrera e Craig Ferguson. Tra i sequel del film troviamo Dragon Trainer 2 del 2014 e Dragon Trainer 3 – Il Mondo Nascosto. Il franchise si è poi espanso con cortometraggi e serie spin-off, tra cui Dragons, Dragons – Squadra di salvataggio e Dragons – I Nove Regni. Vi ricordiamo che il live-action di Dragon Trainer è rimandato al 13 giugno 2025. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

