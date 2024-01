Quando uscirà il trailer di Deadpool 3? Forse sappiamo l’uscita

Deadpool 3 è uno dei film più attesi del 2024 e il fatto che il trailer non abbia ancora una data d’uscita ci fa rosicare e non poco, ma forse finalmente sappiamo quando sarà pubblicato online, ecco quello che sappiamo

Sono usciti diversi rumor sulla trama del terzo film dedicato al Mercenario Chiacchierone, tra cui la probabile presenza di Loki, Mobius e la TVA, oltre all’eventualità che Wolverine venga catturato dalla TVA stessa. Uno dei motivi per cui questo film lo stiamo aspettando tutti è proprio il ritorno di Hugh Jackman (date un’occhiata alla filmografia completa), ma oltre questo di ufficiale non sappiamo praticamente nulla. Finalmente però, forse, sappiamo la data d’uscita del trailer di Deadpool 3.

Ecco la possibile data d’uscita del trailer di Deadpool 3

Secondo il noto insider Daniel Ritchman, il primo trailer di Deadpool 3 dovrebbe uscire durante il Super Bowl LVIII, quindi esattamente tra un mese: l’11 febbraio. La maggior parte degli studios svela questi trailer proprio durante l’evento di basket, quindi non sarebbe una sorpresa se vedessimo il trailer proprio quel giorno. Non sappiamo ancora niente di concreto sulla trama, ma conoscendo Ryan Reynolds, il trailer sarà decisamente fuori dai canoni e sarà diverso dai classici trailer cinematografici. Secondo quanto riferito, in Deadpool 3 vedremo altri personaggi degli X-Men, forse perfino Channing Tatum e Taylor Kitsch come varianti di Gambit. Dovrebbe tornare anche Liev Schreiber nei panni di Victor Creed/Sabretooth e dovremmo vedere varianti di Deadpool come Dogpool, Kidpool, Lady Deadpool e altri. Al momento, l’unico ritorno confermato è quello di Jennifer Garner nei panni di Elektra, ma l’attrice ha rifiutato di confermare la notizia.

Nel film torneranno Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica), e Shioli Kutsuna (Yukio) nei loro rispettivi personaggi. Si aggiungeranno anche Emma Corrin e Matthew Macfadyen in due ruoli ancora non conosciuti, anche se Emma Corrin dovrebbe interpretare Cassandra Nova. La presunta trama del film vedrebbe Wade Wilson affrontare una crisi di mezz’età e decide di mandare in pensione Deadpool per diventare un venditore di auto usate. Ma quando i suoi amici, la sua famiglia e il mondo sono a rischio, Deadpool decide di tornare in azione. Recluta Wolverine, che sarà molto diffidente alla richiesta di Wade non solo per combattere per la salvezza del mondo, ma anche per la loro eredità.

Che ne pensate? Aspettate con ansia il trailer di Deadpool 3? Fatecelo sapere con un commento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news da Deadpool 3 e molto altro dal mondo del cinema.

