Gears of War: Zack Snyder alla regia dell’adattamento

Zack Snyder scelto per la regia dell’adattamento del noto Gears of War. Basato sul popolare franchise di videogiochi, scopriamo tutte le novità

Zack Snyder ha rivelato il suo interesse nel voler condurre le redini del possibile live-action di Gears of War. Basato sul popolare franchise di videogiochi; dopo essere passato di mano in mano per anni, sembra ora pronto a vedere la lucia del grande schermo cinematografico.

Ma il destino del progetto è appeso ad un filo legato ad un’importante condizione posta dal creatore stesso del gioco, Cliff Bleszinski: Dave Bautista dovrà interpretare il ruolo di Marcus.

Ambientato in un futuro distopico, dove l’umanità lotta contro una razza di creature mostruose conosciute come Locust, il gioco ha dato vita a un universo affascinante che ha catturato l’attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo. Scopriamo di seguito tutte le novità sull’adattamento di Zack Snyder.

Gears of War: tutte le novità sull’adattamento di Zack Snyder

Nonostante la mole di lavoro che ha inglobato Zack Snyder negli ultimi tempi; il regista ha da subito dimostrato grande interesse nei confronti dell’all’adattamento cinematografico di Gears Of War. Ecco quanto dichiarato in un’intervista esclusiva:

Gears è sempre uscito fuori nei discorsi. Ero un grande fan del gioco quindi in cima alla lista ho quello. Ero anche interessato al franchise di Halo… Ovviamente l’hanno già fatto più o meno, ma era qualcosa che ho sempre pensato potesse essere incredibile

Zack Snyder nome che non ha bisogno di presentazioni nel mondo del cinema, ha con sé una filmografia che comprende opere come 300, Watchmen e il recente Justice League: Snyder Cut, Snyder è noto per il suo stile distintivo e visivamente accattivante.

L’annuncio dell’adattamento di Gears of War di Zack Snyder, arriva in un momento in cui l’industria dell’intrattenimento sta attraversando un’evoluzione significativa. Con la crescente convergenza tra giochi, film e televisione, questa collaborazione potrebbe aprire la strada a nuove opportunità creative e all’espansione dell’universo Gears of War.

