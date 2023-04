Suicide Squad: Kill the Justice League: uscita rinviata ufficialmente

L‘uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League è stata ufficialmente rinviata. Scopriamo i dettagli in questa news

Non c’è dubbio che l’ultima fatica di Rocksteady Studios sia molto attesa dagli appassionati dell’universo DC Comics. Il gioco, il cui nome è stato confermato ufficialmente ormai all’incirca tre anni fa, era già stato posticipato una volta, ed era atteso per questa primavera, più precisamente il prossimo 26 maggio. Purtroppo però pare che i fan dovranno aspettare ancora un pò, perché nelle scorse ore gli sviluppatori hanno ufficialmente annunciato che l’uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League è stata nuovamente rinviata.

Rinviata nuovamente l’uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League

Sembra non esserci pace per Suicide Squad: Kill the Justice League, la cui uscita è stata nuovamente rinviata di diversi mesi. Attraverso un annuncio ufficiale diffuso online nelle scorse ore, Warner Bros ha infatti comunicato che il titolo, atteso da milioni di videogiocatori di tutto il mondo, non vedrà la luce questa primavera come inizialmente pianificato, ma la nuova data di lancio è ora fissata a inizio del prossimo anno.

Secondo quanto dichiarato, questi mesi extra si sono resi necessari per permettere al team di sviluppo di perfezionare la propria opera sotto tutti gli aspetti e confezionare la migliore esperienza di gioco possibile. Per questo la nuova data d’uscita è ora fissata al 2 febbraio 2024, per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Non resta dunque che attendere tale data per poter mettere le mani su questo nuovo e atteso titolo.

