Il Tour d’Excellence parte per Doha per diffondere i valori del Salone dell’Automobile di Ginevra.

Apoco più di un mese dall’inaugurazione della prima edizione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra Qatar, prevista per il 5 ottobre, i preparativi stanno procedendo a ritmo serrato

L’evento automobilistico ha registrato un’affluenza eccezionale, con oltre 30 partecipanti che hanno presentato una selezione di dodici anteprime mondiali.

Alexandre de Senarclens, il Presidente del Comitato Organizzativo del Salone Internazionale dell’Automobile, ha espresso grande soddisfazione per l’entusiasmo dimostrato dagli espositori nei confronti di questo nuovo formato di manifestazione nel settore automobilistico.

Ha inoltre sottolineato la lealtà dei partecipanti al marchio e la fiducia instaurata con i partner qatarioti, fattori che hanno consentito a questo evento di fissare nuovi standard di riferimento.

Eccellenza, innovazione e spirito pionieristico

Il GIMS ha lanciato il Tour d’Excellence per stabilire un legame simbolico tra le sue due città ospitanti, Ginevra e Doha.

Come illustra Sandro Mesquita, CEO di GIMS: “Eccellenza, innovazione e spirito pionieristico sono gli elementi chiave del DNA del GIMS. L’idea del Tour d’Excellence è di incarnare questo spirito, mentre mettiamo in luce i progressi recenti nell’industria dell’elettromobilità.”

Oggi, due equipaggi a bordo di due Volkswagen ID Buzz con i colori del GIMS hanno intrapreso il viaggio da Ginevra.

Senza alcun tipo di assistenza, guideranno fino a Doha, in Qatar, entro il 30 settembre. Il percorso coprirà quasi 6.500 km, attraversando 12 Paesi e 2 mari, dimostrando le capacità tecnologiche dei veicoli elettrici.

Le due squadre che guidano questa straordinaria avventura sono composte da individui eccezionali. Il primo è Frank M. Rinderknecht, CEO di Rinspeed AG, una figura di spicco nell’industria automobilistica e fedele espositore al GIMS per oltre 40 anni. Il secondo è Rainer Zietlow, proprietario di Challenge4.de, detentore di 6 Guinness World Record e di numerosi record di viaggi a lunga distanza.

La loro esperienza e passione per le sfide li rendono candidati ideali per guidare questo viaggio eccezionale. Frank Rinderknecht ha affermato: “Rainer ed io non vediamo l’ora di affrontare questa sfida unica e straordinaria. Sebbene l’infrastruttura di ricarica sia ben sviluppata in Europa, lo stesso non vale per il Medio Oriente. Percorrere 2.500 km nella penisola arabica richiederà creatività e flessibilità per ottenere energia elettrica.”

Un progetto di questa portata non potrebbe essere realizzato senza il supporto di un partner di rilievo: il gruppo tecnologico Harting, leader nella fornitura di tecnologie e infrastrutture di ricarica per l’elettromobilità. Fondata nel 1945, questa azienda a conduzione familiare ha come motto “Pushing performance”. Oggi, supporta tutti gli standard di ricarica attuali e sviluppa tecnologie di ricarica per case automobilistiche e sviluppatori di infrastrutture.

Fornendo direttamente al Gruppo VW, Harting è da anni coinvolta con entusiasmo in progetti che dimostrano le prestazioni e l’autonomia dei veicoli elettrici.

Il Tour d’Excellence è anche un ambasciatore dei valori di ospitalità e apertura al mondo di Ginevra. Come spiega Sophie Dubuis, Presidente di Ginevra Turismo: “Aspettiamo con interesse di scoprire il GIMS a Doha e di rafforzare i legami già stretti tra le nostre due destinazioni. L’industria del turismo non vede l’ora di accogliere nuovamente il GIMS a Ginevra il prossimo febbraio, per celebrare il suo centesimo anniversario come salone dell’auto internazionale!”.

Durante ogni tappa del Tour d’Excellence, un cubo con i colori del GIMS, simbolo di questi valori, farà una sosta.

Durante la cerimonia di apertura del GIMS Qatar il 5 ottobre, il cubo illuminerà una scultura all’ingresso del Doha Exhibition and Congress Center, la sede centrale del festival automobilistico di Doha, proprio come una fiaccola olimpica.

I media e il pubblico possono seguire il Tour d’Excellence e i progressi delle squadre regolarmente sul sito web del GIMS.

Preparazione per il GIMS 2024 a Ginevra

Questo autunno rappresenta l’inizio delle fasi concrete di preparazione per la prossima edizione del GIMS a Ginevra, programmata dal 26 febbraio al 3 marzo 2024. Questa edizione altamente anticipata assume un significato particolare in quanto celebra il 100° anniversario del primo GIMS internazionale.

Sotto la guida di Sandro Mesquita, i team hanno sviluppato una piattaforma di eventi flessibile e moderna, pensata per accogliere sia i produttori globali che le start-up. L’obiettivo è presentare una vasta gamma di contenuti incentrati sul tema “Auto. Futuro. Ora“.

Questi due eventi procedono in parallelo: il GIMS Qatar mette l’accento sulle esperienze immersive, mentre il GIMS Ginevra si concentra sull’innovazione e sul futuro dell’industria automobilistica. In questo modo, la piattaforma internazionale GIMS diventa un luogo in cui il pubblico può scoprire nuove esperienze, l’industria può presentare le sue novità alla stampa e i professionisti possono interagire tra loro.