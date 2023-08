Rapunzel: Baz Luhrmann alla regia del remake live-action?

Secondo Disney, Baz Luhrmann potrebbe essere il nuovo regista in vista del remake live-action di Rapunzel

Il mondo fiabesco narrato in Rapunzel; è pronto a prendere vita in un nuovo live-action targato Disney. Difatti, secondo le ultime novità giunte sul web, Disney è pronta a mettere in atto un nuovo remake basato sul fim d’animazione del 2010, Rapunzel – L’intreccio della torre, individuando a capo della regia; il rinomato Baz Luhrmann. La giovane principessa dai lunghi capelli d’orati; è pronta a stupire il pubblico di tutte le età, in una versione più unica che rara, donando una storia di avventura, libertà e autodeterminazione.

Regista di successo grazie ai capolavori come Elvis, Il grande Gatsby e Moulin Rouge; sembra essere la scelta perfetta per dare nuova vita a questo classico fiabesco. Con la sua visione audaci e mondi e caratterizzati da forti colori ed emozioni; dona agli spettatori una prospettiva fresca in una dimensione visiva rinnovata. Ecco tutti i dettagli

Rapunzel: tutti i rumor attorno al remake Disney diretto da Baz Luhrmann

Novità accolta con grande entusiasmo ed emozione da parte dei fan; nelle ultime settimane sono spopolati sul web diversi rumor attorno al prossimo progetto targato Disney. Tra le ipotesi emerse, oltre la possibile partecipazione in qualità di regista di Baz Luhrmann; il remake di Rapunzel potrebbe vedere come prossima protagonista, la giovane attrice l’attrice Florence Pugh. Voci di corridoio che hanno smosso l’interesse dell’insider del settore, Jeff Sneider; il quale ha voluto fin da subito mettere in discussione il possibile ruolo assegnato a Florence Pugh e il regista Luhrmann.

Sebbene ancora non sappiamo nulla di ufficiale; il progetto ancora in fase primordiale; si preannuncia un’ottima fusione straordinaria tra la magia Disney e la creatività del regista. Non ci resta che attendere ulteriori novità sul futuro del nuovo live-action Disney, basato sul capolavoro d’animazione Rapunzel.

