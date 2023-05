Dune-Parte 2: il trailer del film con Timothée Chalamet

Nell’attesa dell’arrivo nelle sale; ecco in anteprima il nuovo trailer ufficiale di Dune- Parte 2 con Timothée Chalamet. Il secondo capitolo dell’adattamento cinematografico di Denis Villeneuve tratto dal romanzo di fantascienza di Frank Herbert

Cresce l’attesa per il nuovo film diretto da Denis Villeneuve; Dune-Parte 2. Dopo l’uscita del teaser e del poster ufficiale; Warner Bros. Pictures ha diffuso nelle scorse ore, il primo trailer del film con protagonisti Timothée Chalamet affiancato dalla meravigliosa e giovane attrice Zendaya.

Tratto dal romanzo di fantascienza di Frank Herbert; una carrellata di prime immagini dense di adrenalina e pura azione; tra guerra, vendetta e ricerca di liberazione. In programma nelle sale il prossimo 3 novembre 2023.

Dune-Parte 2: il ritorno Timothée Chalamet nel film di Denis Villeneuve

Brevi e semplici sequenze. Una tempestata di emozioni in una visionaria avventura. Dopo il successo ottenuto dal primo capitolo Dune, uscito vincitore di ben 6 premi Oscar nel 2022 (una delle quali in qualità di Miglior Fotografia); il pluripremiato regista Denis Villeneuve è tornato alla regia con una nuova pellicola mozzafiato: Dune Parte 2. Secondo quanto riportato dalla sinossi ufficiale, attraverso questo secondo capitolo:

Dune-Parte 2 esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere

Oltre ai celebri Timothée Chalamet e Zendaya; il film si avvale di un cast internazionale di eccellenza: Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh e Dave Bautista; affiancati da Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling e Javier Bardem.

Non vi resta che continuare a seguirci su tuttoteK per non perdere nemmeno una novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.