Suspance e adrenalina: le scene di casinò più iconiche di sempre in film e serie Tv

Il gioco d’azzardo è diventato protagonista delle pellicole di Hollywood, a partire dai film western dove molti duelli cominciano proprio al tavolo del saloon, giocando una partita di poker

Sequenze ad alta tensione, azione, adrenalina sono solo alcuni degli ingredienti che hanno reso il Casinò l’ambientazione privilegiata di molti capolavori del cinema internazionale e d’intriganti fiction televisive. Per tutti gli appassionati abbiamo raccolto alcune delle scene cult di film e serie tv indimenticabili.

Fascino e magnetismo del gioco d’azzardo

I giochi di carte, roulette, blackjack, slot machine sono forme d’intrattenimento che riscuotono sempre grande successo. Oggi, attraverso un casino online, chiunque può vivere quell’esperienza di divertimento comodamente da casa e intrattenersi in qualsiasi momento della giornata, ricreando l’atmosfera delle sale da gioco.

Il divertimento scaturito dalle nuove esperienze si fonde con il brivido di mettere in campo strategie e tattiche per battere gli avversari. É così che il gioco d’azzardo è diventato protagonista delle pellicole di Hollywood, a partire dai film western dove molti duelli cominciano proprio al tavolo del saloon, giocando una partita di poker.

Casinò e cinema, un connubio indissolubile

Le scene cult nei casinò vedono un susseguirsi di registi e cast eccezionali, del calibro di Martin Scorsese regista di “Casinò” del 1995 con l’emblematica scena in cui il protagonista, interpretato da Robert De Niro, assume il comando del casinò Tangiers a Las Vegas.

Fra i capolavori ricordiamo “Rain man” del 1988, dove un eccezionale Dustin Hoffman interpreta un genio con disabilità cognitive il quale, sfruttando le sue incredibili capacità matematiche, riesce a ottenere una grossa vincita al blackjack, lasciando tutti attoniti.

In tempi più recenti, non si può dimenticare la scena della sfida a poker tra James Bond e il suo acerrimo nemico, Le Chiffre, in “007-Casinò Royale” del 2006. Ultimamente, è stato annunciato il remake di “Ocean’s Eleven”, celebre film del 2001 diretto da Soderbergh, che racconta la rapina del secolo nel caveau del casinò Bellagio di Las Vegas.

Il casinò nelle serie TV

Anche le serie Tv hanno regalato agli spettatori trame coinvolgenti e ambientazioni suggestive. Tra le più celebri vi è “Las Vegas” partita nel 2003, la quale annovera numerose guest star e racconta, in 106 episodi, le vicende del fantomatico Casinò Montecito.

Passando in rassegna le migliori serie tv Netflix, Prime Video e altre piattaforme, gli appassionati non possono perdere “I Soprano” con protagonista una famiglia mafiosa italoamericana, in cui lo spettatore viene trasportato in luoghi affascinanti e rappresentativi come il Cesar Palace di Las Vegas.

Altri titoli a tema gambling sono “Luck” targata HBO e la fiction americana “The Casino” del 2004. Meno recente, ma di grande successo, è anche la serie drammatica britannica “Big Deal” trasmessa dalla BBC nel 1984.