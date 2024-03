Downton Abbey avrà davvero il suo terzo film

Il terzo film di Downton Abbey è realtà, la conferma arriva direttamente da uno degli attori del cast

Direttamente una delle star di Downton Abbey conferma che il terzo film della saga, di cui si vociferava da tempo, si farà davvero. Ci sono stati diversi rumors su un possibile revival negli ultimi tempi. Imelda Staunton in persona ha deciso di dare un aggiornamento abbastanza importante durante un’intervista con la BBC. Dopo molta insistenza da parte del presentatore, l’attrice ha infine ceduto e detto, senza mezzi termini, che il terzo film si farà. Quindi si può dire che abbiamo la conferma. Tuttavia, non ci sono state molte voci sui social o su altri canali ufficiali dello show. Ma i fan hanno comunque avuto una risposta definitiva da parte di una persona direttamente coinvolta.

Downton Abbey, se il terzo film è realtà bisogna sciogliere alcuni nodi

Non si può, comunque, ignorare che ci sono ancora grandi domande che riguardano un terzo film di Downton Abbey in questo momento. Se questo film sarà il capitolo conclusivo di tutta la storia ci sono diverse questioni che dovranno essere messe a posto per quanto riguarda la trama e le diverse storyline dei personaggi. Dopodiché ci si chiede quando potremmo vederlo sugli schermi. Un progetto come Downton Abbey fortunatamente non ha un lavoro complesso a livello di effetti speciali, ma è comunque necessario del tempo per realizzarlo, quindi non si sa se sarà possibile vederlo già nel 2024. I fan non sono gli unici a volere un ritorno di Downton Abbey. Infatti anche Elizabeth McGovern lo accoglierebbe volentieri. Secondo alcune sue dichiarazioni pare che girare questa serie ha rappresentato un’esperienza unica che lei ha apprezzato parecchio. Se anche le altre star hanno provato lo stesso la reunion sarà sicuramente più facile.

E voi cosa ne pensate di un terzo film di Downton Abbey? Vi piacerebbe vederlo?

