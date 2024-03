Offerte di marzo Ezviz: tantissimi prodotti su Amazon a prezzi stracciati

Per le offerte di marzo disponibili su Amazon, Ezviz presenta generosi sconti su una vasta selezione di prodotti. Offrendo la possibilità di ottenere il massimo vantaggio con il minimo sforzo

Cogli le vantaggiose opportunità offerte da Ezviz per il mese di marzo! EZVIZ è un’azienda di spicco nel campo della sicurezza, specializzata in soluzioni intelligenti per la sorveglianza domestica. Puoi scegliere tra una vasta gamma di telecamere di alta qualità, sistemi di allarme affidabili e dispositivi per la casa intelligente; tutti progettati per garantire la massima protezione per te e la tua famiglia.

Scegli tra le offerte esclusive disponibili sui prodotti selezionati, così da poter aggiornare il tuo sistema di sicurezza con le più recenti tecnologie disponibili. Non perdete l’occasione di potenziare la sicurezza della vostra casa e approfittate degli incredibili sconti di marzo di Ezviz.

Tra i vari prodotti targati EZVIZ in offerta dal 20/03 al 25/03/2024 troviamo:

EZVIZ TY2: telecamera da Interno WiFi, con visione notturna e sensore di movimento. Audio a due vie ed App Mobile compatibile con Alexa. L’Ezviz TY2 ha un costo di euro 29,99, scontato per voi del 17% e quindi disponibile al prezzo di euro 24,99.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ TY2 Telecamera da Interno Wifi IP Camera 1080p Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad due vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa 【ALTA RISOLUZIONE 1080p E VISTA PANORAMICA A 360°】2MP Full HD 1080p cristallina, alta qualità sia di notte che di giorno; Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale e rotazione verticale, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza.

Ezviz BC2: Telecamera wifi da interno a batteria, totalmente senza fili, con 50 giorni di durata della ricarica. FHD 1080p e modalità di visione notturna. Inoltre, sensore di rilevamento di persona e compatibilità con Alexa. Disponibile al prezzo di 49,99 euro.

EZVIZ Videocitofono Collegato allo Smartphone, 7 Pollici Touch Monitor, Visione Notturna, Unlock Remote, 2K, Rilevamento Umano, Opzione RFID, Impermeabile CP7 【Un Monitor Touch Multifunzionale per Comunicare & Controllare 】Lo schermo touch a colori da 7 pollici consente di configurare e gestire il citofono esterno, rispondere ai visitatori e salvare clip video importanti. Ogni volta che un visitatore suona alla tua porta, lo schermo interno si illuminerà automaticamente per farti sapere chi c'è fuori.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C8C Lite Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura a 360 °, Visione Notturna Fino a 30m, Rilevamento di persone, Impermeabile, Funziona con Alexa 【Copertura a 360°】L’ambiente circostante è completamente sorvegliato con questa telecamera a brandeggio per esterni; grazie alla rotazione orizzontale a 352° e alla rotazione verticale a 95°, la telecamera Wi-Fi esterno C8C Lite assicura una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda e l'app EZVIZ te la mette a disposizione direttamente sul tuo smartphone o sul tuo dispositivo mobile

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno 3K, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura a 360°, Visione Notturna a Colori, Rilevamento di Persone/Veicoli, Tracciamento Zoom Auto, Alexa/Google, C8c 5MP 【Risoluzione 3K & Visione Notturna a Colori】EZVIZ telecamera wi-fi esterno C8c acquisisce informazioni da tutte le direzioni con una risoluzione 3K, in modo da poter vedere il quadro generale dell'area protetta senza perdere i piccoli dettagli. Rendendo tutto vividamente chiaro anche di notte, il C8c 3K fa in modo che nessuno possa intrufolarsi facilmente sotto la copertura dell'oscurità.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno 2K+, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura a 360°, Visione Notturna a Colori, Rilevamento di Persone/Veicoli, Tracciamento Zoom Auto, Alexa/Google, C8c 4MP 【Risoluzione 2K+ & Visione Notturna a Colori】EZVIZ telecamera wi-fi esterno C8c acquisisce informazioni da tutte le direzioni con una risoluzione 2K+, in modo da poter vedere il quadro generale dell'area protetta senza perdere i piccoli dettagli. Rendendo tutto vividamente chiaro anche di notte, il C8c 2K+ fa in modo che nessuno possa intrufolarsi facilmente sotto la copertura dell'oscurità.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale 【ALTA RISOLUZIONE 1080p E VISTA PANORAMICA A 360° 】– 2MP Full HD 1080p cristallina, alta qualità sia di notte che di giorno; Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale e rotazione verticale, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza.

EZVIZ CB8 2K Telecamera WiFi da Esterno 3MP Motorizzata, Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan&Tilt con Copertura Visiva a 360° 210 giorni da 10400 mAh 【Alta risoluzione 2K e visione notturna a colori】Registra immagini di alta qualità sia di notte che di giorno. Grazie ai due faretti integrati, CB8 2K telecamera a batteria può catturare immagini dai colori vivaci anche al buio, per vedere dettagli cruciali che altrimenti andrebbero persi.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera da Interno IP Camera WiFi 1080P Videocamera di Sorveglianza Interno Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Modello CTQ2C ALTA RISOLUZIONE1080p & AMPIO ANGOLO VISUALE: Con una risoluzione di 1080P in Full HD ed una lente quadrangolare di 135°, la telecamera da interno fornisce una copertura completa in alta definizione. Con un semplice doppio tocco, puoi zoomare (fino a 4x) e mettere a fuoco i più piccoli dettagli.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera da Interno Wi-Fi IP Camera 1080P Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Confezione Formato Famiglia da 2 ALTA RISOLUZIONE1080P&IO ANGOLO VISUALE: Con una risoluzione di 1080P in Full HD ed una lente quadrangolare di 135°, la telecamera da interno fornisce una copertura completa in alta definizione. Con un semplice doppio tocco, puoi zoomare (fino a 4x) e mettere a fuoco i più piccoli dettagli.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale 【ALTA RISOLUZIONE 1080p E VISTA PANORAMICA A 360° 】– 2MP Full HD 1080p cristallina, alta qualità sia di notte che di giorno; Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale e rotazione verticale, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza.

EZVIZ CP4 Spioncino Digitale a Batteria 1080p, Video Spioncino Senza Fili con Display Touchscreen da 4,3" Pollici, Suoneria Campanello Integrata, Visione Notturna, Rilevamento Movimento PIR 【Touch Screen a 1080P da 4.3" pollici】Lo spioncino CP4 è dotato di uno schermo ad alta risoluzione 1080p da 4.3 pollici per il lato interno della porta di casa, per vedere chi c'è fuori e tutte le condizioni esterne sul grande schermo.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera wifi esterno batteria 2k, 100% senza fili, 270 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello BC1C 4MP 【Durata della batteria fino a 270 giorni (10400 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 10,400 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1080p, IP Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna a 30m, Rilevamento di Movimento, Funziona con Alexa Modello C3TN 【Alta Risoluzione 1080P & visione notturna fino a 30m】Grazie all'integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, la telecamera permette una visione notturna eccellente fino a ben 30m di distanza. La telecamera wi-fi esterno C3TN registra video e immagini in alta definizione a 1080p, registrando ogni istante con la massima chiarezza.

EZVIZ BC1C Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili 1080p, Telecamera wifi Esterno Batteria Kit con pannello solare, 210 Giorni di Durata della Batteria, Visione Notturna a Colori, Alexa, Modello eLife 【Durata della batteria fino a 210 giorni (7800 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh, la telecamera wi-fi esterno senza fili BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera wifi esterno batteria 2k, 100% senza fili, 270 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello BC1C 4MP 【Durata della batteria fino a 270 giorni (10400 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 10,400 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

EZVIZ CB3 Telecamera Wi-Fi a Batteria da Esterno, Visione Notturna a Colori, 120 Giorni di Durata della Batteria, Design impermebile 100% Senza Fili, Rilevamento Intelligente di Persone 【Alta risoluzione 1080p e visione notturna a colori】Registra immagini di alta qualità sia di notte che di giorno. Grazie ai due faretti integrati, CB3 telecamera a batteria può catturare immagini dai colori vivaci anche al buio, per vedere dettagli cruciali che altrimenti andrebbero persi.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ CB3 Kit Telecamera Wi-Fi a batteria da esterno, Visione notturna a colori, 120 Giorni di durata della batteria, Design impermebile 100% senza fili, Rilevamento intelligente di Persone Energia solare e batteria: Dotato di una batteria ricaricabile da 5200 mAh, il CB3 ti chiede solo di ricaricarlo ogni 120 giorni per mantenerlo in funzione. Inoltre, il pannello solare EZVIZ nella confezione può aiutare a mantenere la fotocamera alimentata per sempre.

EZVIZ CB1 Telecamera da Interno Wifi IP Camera 1080p Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad due vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa 【100% Senza Fili & Batteria da 1600 mAH Fino a 40 Giorni】Alimentato da una batteria integrata da 1.600 mAh, il CB1 consente di aggiungere tranquillità ovunque in casa. Non richiede cavi di alimentazione o di dati per essere configurato e funziona fino a 40 giorni con una carica completa per offrire una protezione affidabile, anche durante le interruzioni di corrente.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ RH1 Aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Assistente Vocale, Capacità di aspirazione potente da 12000 Pa, Fino a 200 m², Ottimo per Peli di Animali Aspirare e lavare in un solo passaggio: pulire lo sporco secco o umido e rimuovere lo sporco peggiore sui pavimenti duri in tutta facilità. Grazie a un sensore a infrarossi integrato, RH1 rileva i rifiuti per determinare le condizioni del suolo. Regola automaticamente il flusso d'acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione in base alle esigenze specifiche. Si muove pulendo e asciugando contemporaneamente il pavimento, senza lasciare traccia d'acqua.

EZVIZ Campanello Video 2K WiFi, 115 Giorni Durata della Batteria,Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Rilevamento di Persone, FOV verticale 176° DB2 3MP 【Durata della batteria fino a 115 giorni (5200 mAh)】Dotato di una batteria ricaricabile da 5200 mAh, DB2 può durare fino a 115 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte.

EZVIZ BM1 Baby Monitor a batteria, Videocamera di sorveglianza Interno Wifi, Rilevamento del pianto e PIR, Visione notturna senza luce, Cameretta Neonato, per Bambini Anziani Animali, Colore azzurro 【Realizzato con materiali sicuri per i bambini】Grazie all'impiego di materiale siliconico atossico e all'assenza di spigoli vivi sul corpo della telecamera, BM1 è sicuro da utilizzare in qualsiasi spazio per bambini. Realizzando in materiale 100% sicuro, il baby monitor di EZVIZ è dotato di certificazione CE, FCC e RohS per garantirvi la massima qualità e sicurezza a livello Europeo e Internazionale.

